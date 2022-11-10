В то же время, Россия продолжает использовать Беларусь как плацдарм для своих террористических атак. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.
Украина может признать Беларусь оккупированной: как на это отреагировала белорусская оппозиция
Эксперт убежден, что режим самоназванного президента Беларуси Александра Лукашенко обречен, о чем он "прекрасно знает". В то же время обозреватель заверил, что новое вторжение в Украину по этому направлению пока маловероятно.
Путин держит у Лукашенко у горла очень острый нож. Потому Беларусь по факту находится в войне с Украиной. С их территории наносятся ракетные удары, оттуда вылетают "шахеды", в начале войны ворвались в Чернобыльскую зону именно оттуда. Состоится ли новая сухопутная компонента – пока маловероятно,
– объяснил аналитик.
Остаётся ли угроза нового вторжения из Беларуси: смотрите видео
По его словам, Украине не нужно ждать, когда враг нападет, поскольку оккупанты по возможности "нападут в обязательном порядке". Поэтому нужно делать все возможное, чтобы когда враг напал – цена стала непомерной.
"В части фортификаций за 8 месяцев все поднялось на самый высокий уровень. В начале войны россияне не смогли взять неподготовленную Украину, а в части того, как работать на дорогах с "джавелинами" – ВСУ показали, что делают это едва ли не лучше всех в мире. И по запасам этих ПТРК Украина является второй страной в мире", – резюмировал Черник.
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Белорусская угроза для Украины: что известно
- Недавно в Генштабе ВСУ сообщили, что в составе погранвойск Беларуси создаются подразделения операторов ударных беспилотников. Кроме того, на территории государства ужесточились меры по задержанию граждан с проукраинской позицией.
- Помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин сообщал, какие есть предпосылки для наступления россиян со стороны Беларуси. По его словам, повторное нападение возможно только в том случае, если оккупантам удастся собрать около 50-70 тысяч военных. Однако сейчас для них это невозможная задача.
- В то же время на территории Беларуси сейчас разворачивают региональную группировку армии так называемого "союзного государства", которое потенциально может угрожать Украине.
- Бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес рассказал 24 каналу, что Беларусь не сможет вступить в войну.