В составе пограничных войск Беларуси создаются подразделения операторов ударных беспилотников. Кроме того, на территории государства ужесточились меры по задержанию граждан с проукраинской позицией.
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Беларусь продолжает помогать российским террористам
В Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию России против Украины. В частности, продолжает предоставлять оккупантам свою инфраструктуру, территорию и воздушное пространство.
Кроме того, в составе пограничных войск Беларуси создают подразделения операторов ударных беспилотников.
Правоохранители усилили меры по поиску, выявлению и задержанию граждан с проукраинской позицией и критикующих власть, или так называемую "специальную военную операцию" (на самом деле – жестокую войну) России против нашего государства. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории Беларуси.
Беларусь закупает российским военным экипировку
По предварительной информации, военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Беларуси в качестве "братской" помощи закупили для нужд личного состава 15-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии России до 100 комплектов индивидуальных аптечек, разгрузочных жилетов и другой экипировки.
По данным Генштаба, по состоянию на утро 9 ноября на Волынском и Полесском направлении без существенных изменений.
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Россия формирует с Беларусью общую группировку: коротко, что нужно знать
- 10 октября стало известно, что Лукашенко и Путин договорились о развертывании "общей региональной группировки войск" на территории Беларуси. В частности, в ее состав, якобы, в основном должны были войти именно белорусские бойцы. Впрочем, оккупанты начали перебрасывать туда своих военных.
- Позже в Генштабе ВСУ отметили, что риск прорыва границы с Севера пока не повысился.
- Военный эксперт Олег Жданов в комментарии 24 каналу отметил, что ситуация может быть угрожающей для Украины, если численность военнослужащих на территории Беларуси значительно увеличится. В частности, если достигнет 50 тысяч и больше. По официальным данным, на территории Беларуси находится 5 000 российских бойцов.
- Жданов отметил, что украинская разведка оценивает перспективу создания группировки на середину зимы – в январе–феврале.
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