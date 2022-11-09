У складі прикордонних військ Білорусі створюються підрозділи операторів ударних безпілотників. Окрім того, на території держави посилили заходи з затримання громадян з проукраїнською позицією.

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Білорусь продовжує допомагати російським терористам

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Росії проти України. Зокрема, продовжує надавати окупантам свою інфраструктуру, територію та повітряний простір.

Окрім того, у складі прикордонних військ Білорусі створюють підрозділи операторів ударних безпілотників.

Правоохоронці посилили заходи з пошуку, виявлення та затримання громадян з проукраїнською позицією і тих, хто критикує владу, чи так звану "спеціальну військову операцію" (насправді – жорстоку війну) Росії проти нашої держави. Триває формування російсько-білоруського угрупування військ на території Білорусі.

Білорусь закуповує російським військовим екіпірування

За попередньою інформацією, військовослужбовці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади Білорусі у якості "братської" допомоги закупили для потреб особового складу 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії Росії до 100 комплектів індивідуальних аптечок, розвантажувальних жилетів та іншого екіпірування.

Зауважимо, що за даними Генштабу, станом на ранок 9 листопада на Волинському та Поліському напрямку без суттєвих змін.

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Росія формує з Білорусією спільне угруповання: коротко, що треба знати

10 жовтня стало відомо, що Лукашенко та Путін домовилися про розгортання "спільного регіонального угруповання військ" на території Білорусі. Зокрема, до його складу, нібито здебільшого мали ввійти саме білоруські бійці. Втім, окупанти почали перекидати туди своїх військових.

Пізніше у Генштабі ЗСУ зазначили, що ризик прориву кордону з Півночі поки що не підвищився.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі 24 каналу зазначив, що ситуація може бути загрозливою для України, якщо чисельність військовослужбовців на території Білорусі значно збільшиться. Зокрема, якщо сягне 50 тисяч і більше. За офіційними даними, наразі на території Білорусі перебуває 5 000 російських бійців.

зазначив, що ситуація може бути загрозливою для України, якщо чисельність військовослужбовців на території Білорусі значно збільшиться. Зокрема, якщо сягне 50 тисяч і більше. За офіційними даними, наразі на території Білорусі перебуває 5 000 російських бійців. Жданов зауважив, що українська розвідка оцінює перспективу створення угруповання на середину зими, – в січні – лютому.

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