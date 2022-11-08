Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Втім, ця ситуація може стати загрозливою, якщо чисельність військовослужбовців значно збільшиться. На сьогоднішній день офіційно кількість російських військових становить до 5 тисяч.

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Він зазначив, що українська розвідка оцінює перспективу створення угруповування на середину зими – в січні – лютому.

Загрозу вона буде складати, якщо її чисельність сягне від 50 тисяч військовослужбовців і більше,

– вважає Жданов.

Тоді це справді може стати для нас проблемою – в плані загрози спроби повторного вторгнення з території Білорусі в Україну.

За словами експерта, росіяни зараз займаються питаннями підготовки матеріальної бази для розташування і приймання решти військовослужбовців і техніки.

"Як кажуть в армії, це робоча команда, яка готує наметове містечко, польові табори, паркову зону і решту матеріальних заходів", – зазначив Олег Жданов.

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