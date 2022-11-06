Про це повідомили у Головному управлінні розвідки при Міноборони. Зазначили, що мобілізовані росіяни повинні готувати матеріальну базу та місця розміщення окупаційних військ.

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"Між тим, самі "чмобікі" вимушені жити в непристосованих умовах: переважно в польових наметах без належних санітарних умов. Наразі серед цих військовослужбовців відзначається масштабний спалах різноманітних захворювань", – розповіли у розвідці.

Які хвороби ширяться серед загарбників

Окупанти у Білорусі отримують захворювання дихальних шляхів:

бронхіт;

ангіна;

пневмонія;

загострення астми.

Крім цього, є спалахи інфекцій шлунково-кишкового тракту. Білоруські медики не встигають лікувати окупантів. Через це Кремль відправляє їм на підмогу військових та мобілізованих медиків з Росії. Зокрема, незабаром до Білорусі поїде чергова партія медичних працівників на 230 загальновійськовий полігон західного оперативного командування Білорусі.

"Спалах захворювань на ньому також пов'язують із недотриманням елементарних вимог для військових таборів із забезпечення гігієни, якісного харчування та медичного забезпечення", – зазначили у розвідці.

Цькують білорусів

За інформацією ГУР, у Білорусі зростає напруженість між військовими двох країн. Є численні конфлікти, оскільки росіяни зневажливо ставляться до білорусів. Крім цього, білоруська військова поліція не може завадити злочинам росіян.

Зокрема, у доповідних записках, які подаються старшими офіцерами Білорусі на основі скарг своїх рядових військовослужбовців, вказується на зневажливі вислови та поведінку росіян щодо білорусів, – зазначили у розвідці.

Росіяни для принижень користуються етнічними характеристиками. Через це у Білорусі зростає неконтрольована ескалація.

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