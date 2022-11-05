Таку думку висловили британські розвідники. Вони пояснили, що призов навпаки здатен ускладнить проблеми російських збройних сил.

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За даними британської розвідників, російська армія і так перевантажена, забезпечуючи підготовку приблизно 300 тисяч військових у межах так званої "часткової мобілізації", оголошеної 21 вересня. А тепер країні-агресорці доведеться готувати ще 120 тисяч військовослужбовців.

Мобілізовані окупанти мають мізерний рівень підготовки

Щойно мобілізовані військовозобов'язані у більшості випадків мають мінімальну підготовку або не мають її взагалі.

Досвідчених офіцерів і інструкторів направили воювати в Україну, де деякі з них, імовірно, загинули,

– додали розвідники.

До того ж російські війська проводять навчання в Білорусі через брак навчального персоналу, боєприпасів і обладнання в Росії.

"Розгортання сил з невеликою підготовкою або без неї забезпечує невеликий додатковий наступальний бойовий потенціал", – мовиться у звіті британської розвідки.

Кремль обіцяє не відправляти призовників на війну

Росія продовжує відправляти на вірну смерть своїх громадян. Цікаво, що в самій країні невпинно брешуть, що цього не роблять. Але аналітики мають докази, з якими не посперечаєшся.

На думку аналітиків з Інституту з вивчення війни, майже напевно призовників відправлять до України. Станеться це в березні або квітні 2023 року. Але може бути таке, що їх перекинуть і раніше, якщо виникне в цьому потреба.

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