Відповідний указ про осінній призов підписав Владімір Путін. Про це повідомили росЗМІ.

До теми У Росії заявили про завершення "часткової мобілізації"

У Росії стартував осінній призов

Згідно з документом, призов триватиме до 31 грудня 2022 року. Цікаво, що призвати планують 120 000 громадян держави-агресора. За даними росЗМІ, це на 7 тисяч менше, аніж роком раніше.

До речі, осінній призов у Росії трохи перенесли через "могилізацію". Втім, окупанти вже заявили про її завершення. Однак, відповідний указ Путін не підписував.

Зверніть увагу! У генштабі Росії заявили, що строковиків осіннього призову не відправлятимуть на війну проти України. Зауважимо, що окупанти неодноразово брехали, що на фронт їдуть лише підготовлені бійці з військовим досвідом. Щоправда, усе частіше в Україну перекидають новомобілізованих без будь-якої підготовки. Також на війну відправляють зеків та працівників критичної інфраструктури.

За допомогою осіннього призову влада Росії намагається вже традиційно обдурити своїх громадян. Усе для того, щоб запобігти спробам ухилення від призову. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

Це цікаво Заборона на виїзд з Росії до 2222 року: як росіянин отримав повідомлення з військкомату

У Росії "завершилася" мобілізація: останні новини

28 жовтня Сєргєй Шойгу доповів російському диктатору про нібито завершення "часткової" мобілізації. Прихвостень Путіна заявив, що начебто вдалося призвати 300 000 осіб. Тож більше призивати нібито не планують.

Опісля генштаб ворога наказав командувачам округів завершити мобілізацію до 1 листопада .

. В ISW зазначили, що мобілізація стала для Росії справжнім викликом. Ба більше, ворог так і не зміг ефективно впоратися з мобілізацією.

Зауважимо, що на "завершення" мобілізації в Росії відреагував президент України. Володимир Зеленський зазначив, що окупантам може знадобитися нова хвиля призову.

Вас може зацікавити – Як провалилася "часткова" мобілізація в Росії: дивіться відео