Соответствующий указ об осеннем призыве подписал Владимир Путин. Об этом сообщили РосСМИ.

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В России стартовал осенний призыв

Согласно документу, призыв продлится до 31 декабря 2022 года. Интересно, что призвать планируют 120 тысяч граждан государства-агрессора.

Кстати, осенний призыв в России немного перенесли из-за "могилизации". Впрочем, оккупанты уже заявили о ее завершении. Однако соответствующий указ Путин не подписывал.

Обратите внимание! В генштабе России заявили, что срочников осеннего призыва не будут отправлять на войну против Украины. Отметим, что оккупанты неоднократно врали, что на фронт едут только подготовленные бойцы с военным опытом. Правда, все чаще в Украину перекидывают новомобилизованных без какой-либо подготовки. Также на войну отправляют зэков и работников критической инфраструктуры.

С помощью осеннего призыва власти России пытаются уже традиционно обмануть своих граждан. Все для того, чтобы предотвратить попытки уклонения от призыва. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

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В России "завершилась" мобилизация: последние новости

28 октября Сергей Шойгу доложил российскому диктатору о якобы завершении "долевой" мобилизации. Прихвостень Путина заявил, что вроде бы удалось призвать 300 000 человек. Так что больше призывать якобы не планируют.

Впоследствии генштаб врага приказал командующим округом завершить мобилизацию до 1 ноября .

. В ISW отметили, что мобилизация стала для России настоящим вызовом. Более того, враг так и не смог эффективно справиться с мобилизацией.

Отметим, что на "завершение" мобилизации в России отреагировал президент Украины. Владимир Зеленский отметил, что оккупантам может понадобиться новая волна призыва.

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