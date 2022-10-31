Так, чоловікові заборонили покидати Росію до 31 березня 2222 року. Про це повідомили росЗМІ.

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Як росіянину заборонили виїжджати за межі держави до 2222 року

Росіянин Валентин навчається в Фінляндії. На канікулах він вирішив поїхати до Мінська. Однак, на зворотному шляху білоруські прикордонники тричі відмовилися його випускати.

Коли ж хлопець спробував виїхати через російську Сортавалу, йому вручили повідомлення від військкомату Смоленської області.



Росіянину заборонили виїзд за кордон до 2222 року / Фото з телеграм-каналів

Тож тепер Валентин має сидіти в Росії аж два століття. До речі, до іноземного університету він начебто вступив ще до початку мобілізації. В армії не служив, однак, пройшов воєнну кафедру. Втім, повісток раніше не отримував.

Цікаво, що на схожу "помилку" військкоматів росіяни скаржаться вже не вперше. У соцмережах громадяни держави-агресора діляться своїми історіями та показують схожі повідомлення на заборону виїзду з Росії.

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Як росіяни намагаються втекти від "могилізації": цікаві факти

Владімір Путін оголосив в Росії часткову мобілізацію 21 жовтня. Громадяни держави-агресора почали масово втікати за кордон.

Величезні черги ухилянтів навіть було видно з космосу. Втім, виїхати з Росії змогли далеко не всі. Адже на державних кордонах почали встановлювати мобільні військкомати. Окрім того, списки призовників передали і в аеропорти.

Аби уникнути "могилізації" російський айтішник переселився до лісу. Тепер чоловік живе та працює в наметі. Запевняє, що це все одно краще, аніж умови, в яких перебувають мобілізовані росіяни.

До речі, російські військові комісари скаржаться, що призовники не відчиняють двері. Тож вигадали новий спосіб вручення повісток. Наприклад, у Воронежі їх розносять вчителі. Тим часом російські мобілізовані з кожним днем все більше скаржаться на відсутність одягу, їжі та іншого спорядження.

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