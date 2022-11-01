Напередодні у Росії заявили, що часткова мобілізація завершилася. Насправді ж ні, адже відповідного наказу Путін ще не віддавав. До слова, питання журналістів про це його змусило нервово смикатися на кріслі. Але і це ще не все, адже почався осінній призов.

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Призовників відправлять на фронт

У міноборони Росії намагаються всіляко заспокоїти населення своєї країни. Буцімто ніхто не відправляє на фронт осінніх призовників. Відповідну заяву також озвучили з метою уникнення шаленої кількості ухилянтів, адже мало хто при здоровому глузді захоче стати "гарматним м'ясом".

Контрадмірал Владімір Цимлянський під час брифінгу зазначив, що призовна кампанія, яка розпочалася 1 листопада, не має "нічого спільного з проведенням "спецоперації" в Україні". Він спробував переконати, що призовники упродовж 5 місяців навчатимуться, після чого обиратимуть посади згідно з їхньою освітою та кваліфікацією. Він також неодноразово підкреслював, що жоден призовник в Україну не поїде. Але є одне "але".

Росіяни можуть скористатися анексією

Не варто забувати про незаконно анексовані території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької області. Оскільки Росія їх визнала своєю територією, то Кремль може спокійно відправляти призовників туди для проходження служби. Мовляв, жоден військовослужбовець за кордон не вирушає. Тож і чинне законодавство ніхто не порушує.

На думку аналітиків з Інституту з вивчення війни, майже напевно призовників відправлять до України. Станеться це в березні або квітні 2023 року. Але може бути таке, що їх перекинуть і раніше, якщо виникне в цьому потреба.

"Інерційна мобілізація" в Росії

Напередодні Дмітрій Пєсков озвучив досить безглузду заяву. За його словами, у Росії зараз може відбуватися "інерційна мобілізація". Таким чином він відреагував на заборону росіян покидати країну.

Мовляв, часткова мобілізація дійсно завершилася. Але все одно спостерігається певна інерція. І саме тому, переконує "балакаюча голова", чоловіки призовного віку продовжують стикатися з певними проблемами.

До слова, проблеми можуть бути і в Путіна. Адже він намагався недолуго заспокоїти росіян, оголосивши про завершення часткової мобілізації. Але цього недостатньо. Необхідно видати відповідний наказ, чого робити диктатор не поспішає.

Перед журналістами він вдавав дурня. Мовляв, не до кінця впевнений, чи потрібно віддавати наказ. Путін запевнив, що повинен порадитися з юристами. Нагадаємо, що сам він закінчив юридичний факультет. Тож мав би прекрасно знати, що якщо був наказ про початок часткової мобілізації, то і має бути відповідний документ про її кінець. В інакшому випадку – це пусті слова.

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