Військовозобов’язані могли поставити губернатору "незручні питання". Про це інформує 24 канал.

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У Читі "мобіків" вигнали на мороз

Як стало відомо, під час візиту губернатора Олександра Осипова військове командування виставило на мороз мобілізованих чоловіків, щоб вони не ставили незручних запитань щодо забезпечення.

Також під час приїзду чиновника на територію не пропускали машини, які мали привезти продукти харчування.

Так ми ховаємось від Осипова. Нас навіть у частину не пускають,

– сказав на опублікованому відео один із мобілізованих.

На кадрах можна побачити, що російські солдати стоять на лютому холоді під стінами частини. Вони не могли ні зайти всередину будівлі, ні покинути територію.

У Читі мобілізованих вигнали на мороз: дивіться відео

До речі, таке відбувається не вперше. У вересні мобілізованих із військової частини на півдні Чити відправили гуляти у поле, щоб вони не зіткнулися з Осиповим.

Що відомо про мобілізацію у Росії: останні новини

Генштаб Збройних Сил Росії наказав командувачам округів до 1 листопада завершити часткову мобілізацію населення. Так, у Росії припинять усі заходи, пов'язані із закликом на військову службу громадян, які перебувають у запасі.

В Інституті вивчення війни повідомили, що часткова мобілізація стала справжнім викликом для Росії. Зокрема, країна-агресорка не змогла ефективно впоратися з мобілізацією.

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу доповів Владіміру Путіну про те, що до російської армії нібито призвали 300 тисяч осіб і більше не планують.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що росіянам може знадобитися нова хвиля призову. Він розповів про те, як російське командування використовує мобілізованих, які погано екіпіровані.

Нагадаємо, що самі мобілізовані будь-якими методами уникали зустрічі з військовими комісарами. Деякі з них помирали, навіть не доїхавши до фронту. Більшість мобілізованих відправляли на фронт одразу через кілька днів після підписання контракту.

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