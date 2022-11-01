Під час спілкування з журналістами Владімір Путін оголосив, що часткова мобілізація у Росії таки завершилася, передає 24 канал з посиланням на росЗМІ. Водночас він зауважив, що потребує консультації з юристами. Адже є один момент, який може завдати диктаторові чималих клопотів у майбутньому.

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Чому Путін шукає юристів

Один з журналістів запитав, чи видасть Путін наказ про завершення часткової мобілізації. Диктатор, відповідаючи, знітився. Він прикинувся, що навіть не міркував над цим питанням з юридичної точки зору. Нагадаємо, що сам Путін – випускник юридичного факультету, тож він прекрасно повинен знати про всі формальності.

Диктатор зауважив, що запровадження часткової мобілізації дійсно вдалося зробити завдяки його наказу. Мовляв, чинне законодавство Росії не дозволило б це зробити інакшим чином. Водночас він вирішив вкотре трішки перекинути відповідальність з себе. За словами Путіна, ініціатива про часткову мобілізацію надійшла від міністерства оборони. А він, мовляв, лиш наказ підписував. Нічого більше.

Я з юристами, до речі, поспілкуюся, чи потрібно указом оголошувати про те, що вона завершена. Але вона завершена, крапка поставлена,

– недолуго резюмував Путін.

За словами радника ОП Олексія Арестовича, цю тезу Путін озвучив не просто так. Таким чином диктатор міг спробувати бодай якось знизити напругу серед населення.

Мабуть, опитування і рейтинги показують масове невдоволення. Крім того, втрати пішли. Тому, щоб публіка "проковтнула" і перехрестилися сім'ї тих, кого не мобілізували,

– наголосив він.

За словами Арестовича, якщо мобілізація триватиме, то і напруга всередині країни ростиме. Зокрема серед тих, кого не встигли призвати, зауважив він в ефірі з Марком Фейгіним.

Проблеми росіян не зникають

І хоч часткова мобілізація уже буцімто завершилася, росіяни продовжують стикатися з проблемами. Наприклад, чоловіки призовного віку досі не мають можливості виїхати за кордон. Це спробував пояснити Пєсков. Мовляв, зараз спостерігають певну "мобілізацію за інерцією".

Є певна інерція. Зараз всі сигнали пройшли, тобто все, звичайно, таких ситуацій не мало б бути,

– немічно зауважив Пєсков.

Що означає відсутність наказу

Якщо Путін таки не віддасть наказ про завершення часткової мобілізації, то це означатиме, що вона триватиме й далі. Але в цьому випадку мовитиметься про прихований її формат. Можливо, масово нагрібати чоловіків не будуть. Але росіяни й надалі стикатимуться з проблемами.

Та ж можливість виїзду за кордон – яскравий індикатор цього. Якби відповідний наказ був, то усі прикордонники отримали б розпорядження, згідно з яким зняли обмеження на покидання країни чоловіками призовного віку.

Нагадаємо, що напередодні росіянин отримав заборону на виїзд з країни. Згідно з рішенням військкомату, йому не можна буде покидати Росію до 2222 року. Так, ми не помилилися. Обмеження діятиме цілих два століття. Що тут ще можна сказати?

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