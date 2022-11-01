Накануне в России заявили, что частичная мобилизация завершилась. На самом же деле нет, ведь соответствующего приказа Путин еще не отдавал. К слову, вопрос журналистов об этом его заставил нервно дергаться на кресле. Но и это еще не все, ведь начался осенний призыв.
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Призывников отправят на фронт
В минобороны России пытаются всячески успокоить население своей страны. Якобы никто не отправляет на фронт осенних призывников. Соответствующее заявление также озвучили во избежание огромного количества уклонистов, ведь мало кто в здравом уме захочет стать "пушечным мясом".
Контрадмирал Владимир Цимлянский во время брифинга отметил, что начавшаяся 1 ноября призывная кампания не имеет "ничего общего с проведением "спецоперации" в Украине". Он попытался убедить, что призывники в течение 5 месяцев будут учиться, после чего будут выбирать должности в соответствии с их образованием и квалификацией. Он также неоднократно подчеркивал, что ни один призывник в Украину не уедет. Но есть одно "но".
Россияне могут воспользоваться аннексией
Не стоит забывать о незаконно аннексированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской области. Поскольку Россия их признала своей территорией, Кремль может спокойно отправлять призывников туда для прохождения службы. Мол, ни один военнослужащий за границу не отправляется. Так что и действующее законодательство никто не нарушает.
По мнению аналитиков из Института по изучению войны, почти наверняка призывников отправят в Украину . Произойдет это в марте или апреле 2023 года. Но может быть такое, что их опрокинут и раньше, если возникнет в этом потребность.
"Инерционная мобилизация" в России
- Накануне Дмитрий Песков озвучил довольно дурацкое заявление. По его словам, в России сейчас может происходить "инерционная мобилизация" . Таким образом, он отреагировал на запрет россиян покидать страну.
- Мол, частичная мобилизация действительно завершилась. Но все равно наблюдается определенная инерция. И именно поэтому, убеждает "говорящая голова", мужчины призывного возраста продолжают сталкиваться с определенными проблемами.
- К слову, проблемы могут быть и у Путина. Ведь он пытался неуклюже успокоить россиян, объявив о завершении частичной мобилизации. Но этого недостаточно. Необходимо издать соответствующий приказ, что делать диктатор не спешит.
- Перед журналистами он изображал дурака. Мол, не до конца уверен, нужно ли отдавать приказ. Путин заверил, что должен посоветоваться с юристами. Напомним, что сам он окончил юридический факультет. Поэтому должен был бы прекрасно знать, что если был приказ о начале частичной мобилизации, то и должен быть соответствующий документ о ее конце. В противном случае – это пустые слова.
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