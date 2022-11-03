Відповідну інформацію на брифінгу повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. За його словами, наразі наші бійці не фіксують ознак формування наступальних угруповань ворога.

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Олексій Громов пояснив, що для ударного угруповання необхідно провести підготовку військовослужбовців.

Протягом найближчих тижнів це не очікується. Ми вважаємо, це може бути не раніше ніж через 2 – 3 місяці,

– зауважив Громов.

За даними заступника начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова, Росія в Білорусь перекидає в основному мобілізованих. Найімовірніше, вони без досвіду, без навчання та не дуже хочуть воювати.

Олексій Громов пояснив, що є інформація про те, що:

Росія перекидає в Білорусь здебільшого підрозділи першої танкової армії та другої мотострілецької дивізії;

вони розміщуються на основних військових полігонах Білорусі;

у жовтні країна-окупант вже перемістила орієнтовно 1,5 тисячі залізничних платформ з озброєнням і військовою технікою;

а також – до 200 пасажирських вагонів та понад 100 вантажних вагонів з військовим майном.

Заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ пояснив, що такими вчинками Білорусі Кремль хоче відвернути увагу України, а також спонукати Київ відтягнути українські війська зі Сходу та Півдня на Північ держави.

Загроза зі сторони Білорусі: останні новини

2 листопада міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив про те, що Росія та Білорусь будуть проводити спільні навчання. Прибічник Владіміра Путіна заявив за кремлівською методичкою, що навчання пройдуть через нібито "необґрунтовану мілітаризацію всього східного флангу НАТО" та вдосконалення військової інфраструктури.

Перед цим, 30 жовтня, глава української розвідки Кирило Буданов заявляв, що загроза нападу з Білорусі низька, адже в країні перебуває всього 4300 російських військових. Проте все може швидко змінитись. За його даними, стратегічна мета нападу з Білорусі – бажання Росії відрізати лінії постачання із Заходу в Україну.

3 листопада Олексій Громов заявив, що на Волинському, Житомирському і Київських напрямках ситуація стабільна. Однак в майбутньому є загроза формування угруповування для нападу на Україну.

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