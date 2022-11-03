Соответствующую информацию на брифинге сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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В Генштабе рассказали, сколько времени нужно для ударных группировок

Алексей Громов объяснил, что для ударной группировки необходимо провести подготовку военнослужащих.

В ближайшие недели это не ожидается. Мы считаем, что это может быть не раньше чем через 2 – 3 месяца,

– заметил Громов.