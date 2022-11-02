Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин во время совместной Коллегии оборонных ведомств обеих стран, сообщает 24 канал. Несмотря на то, что Россия напала на Украину, а Беларусь ей в этом помогала, Хренин говорит о сохранении военной безопасности своей страны.

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Беларусь и Россия проведут очередные учения

По словам Хренина, непростые времена наступили не только для Беларуси, России и так называемого Союзного государства, но и для международного мира и безопасности в целом. Согласно кремлевской методичке, министр обороны страны, которая помогала оккупантам напасть на Украину, не говорит о неспровоцированном вторжении, которое это все и вызвало.

В то же время он упоминает о "беспрецедентном давлении" и каком-то гибридном влиянии на Беларусь и Россию. Кроме того, приспешник Путина жалуется на "необоснованную милитаризацию всего восточного фланга НАТО" и усовершенствование военной инфраструктуры.

На сопредельных территориях в разы увеличено количество мероприятий оперативной и боевой подготовки Альянса, более того – из уст политиков звучит воинственная риторика,
– заявил Хренин.

По его словам, несмотря на все это, Россия и Беларусь продолжают совершенствовать объединенные военные системы. Поэтому началась подготовка к проведению совместного оперативного обучения "Щит Союза-2023", которое должно стать "главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в следующем году".

Целью учений Хренин называет противодействие вызовам и угрозам военного характера, направленным против Союзного государства. Военно-политическое руководство России и Беларуси продолжают грезить тем, что на их страны кто-то планирует нападение.

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