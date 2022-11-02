Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин во время совместной Коллегии оборонных ведомств обеих стран, сообщает 24 канал. Несмотря на то, что Россия напала на Украину, а Беларусь ей в этом помогала, Хренин говорит о сохранении военной безопасности своей страны.

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Беларусь и Россия проведут очередные учения

По словам Хренина, непростые времена наступили не только для Беларуси, России и так называемого Союзного государства, но и для международного мира и безопасности в целом. Согласно кремлевской методичке, министр обороны страны, которая помогала оккупантам напасть на Украину, не говорит о неспровоцированном вторжении, которое это все и вызвало.

В то же время он упоминает о "беспрецедентном давлении" и каком-то гибридном влиянии на Беларусь и Россию. Кроме того, приспешник Путина жалуется на "необоснованную милитаризацию всего восточного фланга НАТО" и усовершенствование военной инфраструктуры.

На сопредельных территориях в разы увеличено количество мероприятий оперативной и боевой подготовки Альянса, более того – из уст политиков звучит воинственная риторика,

– заявил Хренин.

По его словам, несмотря на все это, Россия и Беларусь продолжают совершенствовать объединенные военные системы. Поэтому началась подготовка к проведению совместного оперативного обучения "Щит Союза-2023", которое должно стать "главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в следующем году".

Целью учений Хренин называет противодействие вызовам и угрозам военного характера, направленным против Союзного государства. Военно-политическое руководство России и Беларуси продолжают грезить тем, что на их страны кто-то планирует нападение.

Кратко о вероятности нападения с Севера

Военный эксперт Сергей Грабский заявил, что Украина должна быть готова к возможной эскалации с Севера. Ведь Россия перебросила в Беларусь свои гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Страна-террорист до сих пор использует территорию Беларуси как плацдарм для своих агрессивных планов. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко отметил, что Россия уже применяла "Кинжалы" по территории Украины, поэтому исключать возможность нанесения новых ударов в МВД не могут.

В свою очередь, спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что Кремль планирует приобрести у Ирана дальнобойные баллистические ракеты. Вероятно, они также будут размещены на территории Беларуси.

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