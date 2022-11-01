Россия продолжает использовать Беларусь в качестве плацдарма для своих агрессивных планов. Об этом 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
Россия могла перебросить в Беларусь партию ракет "Кинжал", - разведка Британии
Советник министра отметил, что Россия уже применяла "Кинжалы" по территории Украины, поэтому исключать возможность нанесения новых ударов в МВД не могут.
В этой ситуации вероятность того, что они будут стрелять со стороны Беларуси "Кинжалами" – остается более высокой. Что будет целями – пока говорить сложно. Поэтому, к сожалению, исключить, что они не будут стрелять со стороны Беларуси "Кинжалами" - мы не можем,
– объяснил Денисенко.
По его словам, на Западе понимают, что Беларусь превращается из самостоятельной страны в марионетку Кремля .
"Они прекрасно понимают, что россияне могут использовать территорию Беларуси как определенный плацдарм для шантажа "восточного крыла" НАТО – стран Балтии и Польши . Поэтому милитаризация Беларуси в том числе несет угрозу как Украине, так и странам НАТО", – добавил представитель МВД.
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Он указал, что уже есть официальное сообщение о том, что 25 процентов мобилизованных , что составляет 87 тысяч человек из 300 тысяч запланированных под призыв, были переброшены на территорию Украины .
"Они уже то на первой линии боев, то в близком тылу находятся рядом с передовой. Поэтому дальше мы понимаем, что они будут насыщать как территорию Украины, так и будут перебрасывать этих мобилизованных в Беларусь, чтобы в принципе создавать угрозу по всей возможной линии фронта ", – резюмировал Денисенко.
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Угроза наступления из Беларуси: что известно
- Россия не отказывается от идеи втянуть в войну против Украины Беларусь . Она пытается сделать ситуацию как можно более напряженной, то ли запугивая, то ли действительно готовя наступление на Север Украины.
- С начала нескрываемой агрессии Россия использует Беларусь как плацдарм в своей захватнической деятельности. В частности, кафиры развернули на белорусских территориях свою авиацию , вылетами которой постоянно пугают украинцев.
- В ВСУ записали обращение к белорусским военным с призывом не вступать в войну России против Украины. Лукашенковские солдаты через несколько дней в ответ выдали "эпическое" по своей неадекватности видео .
- Лукашенко не хочет, чтобы его армия участвовала в войне против Украины . Однако Путин активно перебрасывает свои войска в Беларусь, поэтому украинцы беспокоятся, может ли угрожать новое наступление с того направления.
- Признание Украиной Беларуси оккупированной территорией может повлиять на самих белорусов , что поможет им в их борьбе за свободу. Российские войска и гауляйтер Кремля Лукашенко фактически оккупировали страну.
- В то же время, по данным разведки Великобритании, Россия могла перебросить на территорию Беларуси целую партию ракет "Кинжал" . Наши партнеры считают, что таким образом Россия пытается послать сообщение Западу и показать Беларусь как все более вовлеченную в войну страну.