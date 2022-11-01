Россия продолжает использовать Беларусь в качестве плацдарма для своих агрессивных планов. Об этом 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Россия могла перебросить в Беларусь партию ракет "Кинжал", - разведка Британии

Советник министра отметил, что Россия уже применяла "Кинжалы" по территории Украины, поэтому исключать возможность нанесения новых ударов в МВД не могут.

В этой ситуации вероятность того, что они будут стрелять со стороны Беларуси "Кинжалами" – остается более высокой. Что будет целями – пока говорить сложно. Поэтому, к сожалению, исключить, что они не будут стрелять со стороны Беларуси "Кинжалами" - мы не можем,

– объяснил Денисенко.

По его словам, на Западе понимают, что Беларусь превращается из самостоятельной страны в марионетку Кремля .

"Они прекрасно понимают, что россияне могут использовать территорию Беларуси как определенный плацдарм для шантажа "восточного крыла" НАТО – стран Балтии и Польши . Поэтому милитаризация Беларуси в том числе несет угрозу как Украине, так и странам НАТО", – добавил представитель МВД.

Читайте также Россия снова попытается зайти с Севера, – Фейгин спрогнозировал направление и результат

Он указал, что уже есть официальное сообщение о том, что 25 процентов мобилизованных , что составляет 87 тысяч человек из 300 тысяч запланированных под призыв, были переброшены на территорию Украины .

"Они уже то на первой линии боев, то в близком тылу находятся рядом с передовой. Поэтому дальше мы понимаем, что они будут насыщать как территорию Украины, так и будут перебрасывать этих мобилизованных в Беларусь, чтобы в принципе создавать угрозу по всей возможной линии фронта ", – резюмировал Денисенко.

Вас тоже может заинтересовать – Лукашенко удивил мир своими танками: смотрите видео

Угроза наступления из Беларуси: что известно