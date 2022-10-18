Об этом 24 каналу рассказал бывший работник СБУ и эксперт Института будущего Иван Ступак. Он также отметил, что предварительно была информация, что белорусская военная техника, снаряды, ракеты и т.д. – наоборот, вывозятся для нужд российской армии.

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И именно эта информация, давала нам основания, оценивать вероятность вторжения Беларуси на нашу территорию как очень минимальную. Очевидно, что никто не будет вывозить собственное вооружение, если у тебя есть намерения наступать.

Да, теперь есть эта информация о Мигах. Для себя я пока не могу составить мнение, для чего они нагнали авиацию в Беларусь. Лукашенко отдал россиянам в пользование аэродром Лунинец – он рядом с украинской границей, для того, чтобы россияне его использовали,

– отмечает Ступак.

По словам специалиста, этот аэродром был заброшен, поэтому его отремонтировали. Ранее именно в этом месте могла находиться авиация, которая могла нести ядерное оружие.

К слову – предположение Олега Жданова о наступлении со стороны Беларуси: смотрите видео

Ракета "Кинжал" может лететь очень далеко, будем наблюдать за ситуацией. Пока у нас не было информации о сбитии таких ракет, поэтому пока в Украине нет таких средств ПВО.

Постоянная угроза со стороны Беларуси