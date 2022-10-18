Про це 24 каналу розповів колишній працівник СБУ та експерт Інституту майбутнього Іван Ступак. Він також зазначив, що попередньо була інформація, що білоруська військова техніка, снаряди, ракети тощо – навпаки вивозяться для потреб російської армії.

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І саме ця інформація, давала нам підстави, оцінювати ймовірність вторгнення Білорусі на нашу територію, як дуже мінімальну. Очевидно, що ніхто не буде вивозити власне озброєння, якщо у тебе є наміри наступати.

Так, тепер є ці інформація про Міги. Для себе, я поки не можу скласти думку, для чого вони нагнали авіацію до Білорусі. Лукашенко віддав росіянам у користування аеродром Лунінець – він поруч із українським кордоном, для того, аби росіяни його використовувати,

– зазначає Ступак.

За словами фахівця, цей аеродром був закинутий, тож його відремонтували. Раніше, саме у цьому місці, могла перебувати авіація, яка могла нести ядерну зброю.

До слова – припущення Олега Жданова, щодо наступу з боку Білорусі: дивіться відео

Ракета "Кинджал" може летіти дуже далеко, будемо спостерігати за ситуацією. Поки у нас не було інформації про збиття таких ракет, тому поки в Україні ще немає таких засобів ППО.

Постійна загроза з боку Білорусі