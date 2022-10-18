Про це 24 каналу розповів колишній працівник СБУ та експерт Інституту майбутнього Іван Ступак. Він також зазначив, що попередньо була інформація, що білоруська військова техніка, снаряди, ракети тощо – навпаки вивозяться для потреб російської армії.
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І саме ця інформація, давала нам підстави, оцінювати ймовірність вторгнення Білорусі на нашу територію, як дуже мінімальну. Очевидно, що ніхто не буде вивозити власне озброєння, якщо у тебе є наміри наступати.
Так, тепер є ці інформація про Міги. Для себе, я поки не можу скласти думку, для чого вони нагнали авіацію до Білорусі. Лукашенко віддав росіянам у користування аеродром Лунінець – він поруч із українським кордоном, для того, аби росіяни його використовувати,
– зазначає Ступак.
За словами фахівця, цей аеродром був закинутий, тож його відремонтували. Раніше, саме у цьому місці, могла перебувати авіація, яка могла нести ядерну зброю.
До слова – припущення Олега Жданова, щодо наступу з боку Білорусі: дивіться відео
Ракета "Кинджал" може летіти дуже далеко, будемо спостерігати за ситуацією. Поки у нас не було інформації про збиття таких ракет, тому поки в Україні ще немає таких засобів ППО.
Постійна загроза з боку Білорусі
- На думку військового експерта Петра Черника, легковажити із заявами білоруського та осійського диктаторів не варто. Однак за понад 7 місяців війни Північний фланг укріплений на найвищому можливому рівні. За його словами, у випадку наступу нападникам точно буде непереливки.
- Власну оцінку загрози дали й американські аналітики. Наразі у США не бачать серйозної загрози для України з території Білорусі. Серйозних військ, які можуть вплинути на ситуацію на полі бою в Україні, в країні немає. США також не спостерігають нічого в плані переміщення російських стратегічних літаків та інших засобів, які здатні нести ядерну зброю.
- Як стверджує політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, білоруси знають, що на них чекає в Україні, адже вони вже заходили на територію нашої держави. Так, потенційний ризик удару з боку Білорусі і по наших західних областях, і по Києву залишається. Однак панікувати не потрібно, наголошує він, натомість ми маємо готуватися, аби це не застало нас зненацька.