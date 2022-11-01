От Беларуси мало что зависит

Сама же Беларусь в этой ситуации мало что решает, ведь она – фактически оккупированная Россией страна. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин.

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Он подчеркнул, что по-другому сказать трудно, ведь российские войска ходят по территории Беларуси, куда захотят, и используют ее территорию, как угодно. В то же время самопровозглашенный президент Лукашенко сопротивляться не может или не хочет.

До сих пор он сопротивляется только одному – непосредственному вовлечению белорусской армии в войну с украинцами. Пока это ему удается, но непонятно, как долго это продлится.

Будет ли наступление

Однако наступление с территории российского сателлита может произойти и без привлечения белорусской армии. Российские войска уже нападали оттуда в феврале, так что сейчас они просто передислоцируются просто так – не стоит, ведь подобное уже было в 2021 году.

Фейгин предполагает, что вражеские российские или российско-белорусские войска действительно могут снова зайти в Украину с Севера. Однако в этот раз они, вероятно, пойдут не на Киев, понимая бессодержательность этого, а на Львов – для того, чтобы перерезать пути поставки вооружения из Польши в Украину.

В это я верю. Выйдет или нет – скорее нет, чем да,

– считает российский правозащитник.

Беларусь – вынужденный союзник России

В ситуации с наступлением Беларусь, скорее всего, поведет себя так, как ведет себя девятый месяц. По словам они больше поддерживают Россию, на деле – 50 на 50, например, отдают вооружение и боеприпасы России, а сами делают все, чтобы не участвовать в войне. Так или иначе, Беларусь является союзником оккупантов в этой войне.

Фейгин отметил, что сейчас четко сложилась ось Москва – Минск – Тегеран и больше союзников в ней не будет. Хотя действительно, один из этих партнеров, то есть Беларусь, вынужден, потому что ему, в отличие от Ирана, некуда деваться.

Беларусь действует так, будто бежит по какому-то коридору. Просто пытается бежать медленнее, чтобы не так быстро добраться до финальной точки, поскольку понятно, какой она будет,

– подытожил Фейгин.

Марк Фейгин о перспективах наступления со стороны Беларуси: смотрите видео

Россия могла перебросить в Беларусь партию "Кинжалов"

По данным разведки Великобритании, Россия могла перебросить на территорию Беларуси целую партию ракет "Кинжал". Наши партнеры считают, что таким образом Россия пытается послать сообщение Западу и показать Беларусь как все более вовлеченную в войну.

Ответные движения британцы увидели на спутниковых снимках. На них видны два припаркованных на белорусском аэродроме Мачулищи самолеты-перехватчики МиГ-31К. Рядом с ними – большой контейнер. Именно в нем и могут быть упомянуты баллистические ракеты. Наличие в Беларуси дает России дополнительное преимущество с точки зрения поражения дополнительных целей на территории Украины.