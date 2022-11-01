Від Білорусі мало що залежить

Сама ж Білорусь у цій ситуації мало що вирішує, адже вона – фактично окупована Росією країна. Про це 24 каналу розказав російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін.

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Він наголосив, що по-іншому сказати важко, адже російські війська ходять по території Білорусі, куди захочуть, та використовують її територію, як заманеться. Водночас самопроголошений президент Лукашенко чинити цьому опір не може або не хоче.

Досі він опирається лише одному – безпосередньому залученню білоруської армії до війни з українцями. Поки що це йому вдається, але незрозуміло, як довго це триватиме.

Чи буде наступ

Утім, наступ з території російського сателіта може відбутися і без залучення білоруської армії. Російські війська вже нападали звідти у лютому, тож говорити, що зараз вони просто передислоковуються просто так – не варто, адже подібне вже було у 2021 році.

Фейгін припускає, що ворожі російські чи російсько-білоруські війська справді можуть знову зайти в Україну з Півночі. Однак цього разу вони, ймовірно, підуть не на Київ, розуміючи беззмістовність цього, а на Львів – для того, щоб перерізати шляхи постачання озброєння з Польщі в Україну.

У це я вірю. Вийде чи ні – скоріше ні, аніж так,

– вважає російський правозахисник.

Білорусь – вимушений союзник Росії

У ситуації з наступом Білорусь, скоріш за все, поведеться так, як поводиться дев'ятий місяць. На словах вони більше підтримують Росію, на ділі – 50 на 50, наприклад, віддають озброєння та боєприпаси Росії, а самі роблять все, щоб не брати участі у війні. Так чи інакше Білорусь є союзником окупантів у цій війні.

Фейгін зауважив, що зараз чітко склалася вісь Москва – Мінськ – Тегеран, і більше союзників у ній не буде. Хоча справді, один із цих партнерів, тобто Білорусь, вимушений, бо йому, на відміну від Ірану, немає куди подітися.

Білорусь діє так, ніби біжить якимось коридором. Просто намагається бігти повільніше, щоб не так швидко дістатися до фінальної точки, оскільки зрозуміло, якою вона буде,

– підсумував Фейгін.

Марк Фейгін про перспективи наступу з боку Білорусі: дивіться відео

Росія могла перекинути до Білорусі партію "Кинджалів"

За даними розвідки Великої Британії, Росія могла перекинути на територію Білорусі цілу партію ракет "Кинджал". Наші партнери вважають, що у такий спосіб Росія намагається надіслати повідомлення Заходу та показати Білорусь як все більш залучену у війну.

Відповідні рухи британці побачили на супутникових знімках. На них видно два припарковані на білоруському аеродрому Мачулищі літаки-перехоплювачі МіГ-31К. Поряд із ними – великий контейнер. Саме у ньому і можуть бути згадані балістичні ракети. Наявність їх у Білорусі дає Росії додаткову перевагу з погляду ураження додаткових цілей на території України.