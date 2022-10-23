Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк. За його словами, Україні треба перекинути сепаратизм і революцію на російську територію та на її зони впливу.

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Навіщо визнавати Білорусь тимчасово окупованою

Давидюк зазначив, що зараз Україна запускає певну політичну дипломатичну дестабілізацію в Російську Федерацію та у Білорусь.

Нам не можна постійно робити так, щоб війна була лише в нас. Бо знищується наша інфраструктура, знищується наша територія. Наше завдання робити так, щоб війна була й там,

– наголосив політолог.

Зокрема, за його словами, десь це робиться дипломатично, десь, наприклад бавовна пішла чи революція, а в іншому місці якась територія вже від когось від'єднується. Таким є наш метод.

Нам треба трохи викинути війну зі своєї території, бо її тут забагато. Це об'єктивно,

– сказав Давидюк.

Він додав, що нам треба зробити це якомога швидше, аби перекинути сепаратизм і революцію на російську територію та на її зони впливу. І Україна насправді достатньо мудро це робить.

Для чого потрібно визнати Білорусь тимчасово окупованою країною: дивіться відео

Це рішення створить певні прецеденти

Давидюк вважає, що варто порушувати питання Сибіру, території Далекого Сходу Росії, Середньої Азії чи Кавказу, оскільки там є надзвичайно велика кількість країн, які хочуть стати вільними і їм просто треба допомогти.

Тому Україна може легко влаштувати парад суверенітетів у Росії. Я більш ніж упевнений, що Росія може стати новою Африкою і за 5 – 10 років дати мінімум 50 держав. От дуже легко,

– переконаний політолог.

Він зауважив, що Росія буде Африкою XXI століття, яка "народить" надзвичайну кількість чудових держав. І вони ще можуть поїхати на Олімпійські ігри й вигравати там медалі.

Але це треба перекидати війну на ту територію,

– наголосив Давидюк.

На його думку, це рішення щодо Білорусі не дасть супершвидкого результату, а також не зробить Тихановську, як вона хоче, одразу президенткою. Але як мінімум воно створює певні прецеденти, які допоможуть у майбутньому.

Що цьому передувало