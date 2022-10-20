Про це 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін. На його думку, якщо Лукашенко втягнеться у повномасштабну війну, то нічого хорошого для нього не буде.

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Можливі наслідки для Білорусі в разі наступу на Україну

Фейгін вважає, що Лукашенко не піде на те, щоб безпосередньо наступати на Україну, зокрема на Київ. Однак усе ж не варто виключати такої можливості.

Що стосується участі білорусів – це буде чисте самовбивство,

– наголосив правозахисник.

Він переконаний, що у цього взагалі немає жодних перспектив. Адже після того, що сталося у лютому і березні, Україна дуже сильно підготувалася.

За словами правозахисника, якщо білоруси увірвуться в Київську область, то це вже буде дорога в один бік, тому що ніхто нікого не випустить. І найголовніше – після такого Україна почне бомбити територію Білорусі.

Який найоптимальніший варіант для Лукашенка

Фейгін зазначив, що можливе розміщення в Білорусі ядерної зброї, щоб стало для України стримуючим чинником не атакувати її території, є якимось фантастичним варіантом. Тому що Україна на цій підставі має погодитися не обстрілювати Білорусь, з якої знову підуть війська і з якої знову почнуться обстріли. Хоч вони й не припинялися.

На мою думку, своїми каналами Київ уже все ясно пояснив Лукашенку. І яка б там зброя не була – ядерна не ядерна – його резиденція розташована в зоні обстрілів і буде мішенню №1. Тому що це вже гра в інші ігри,

– сказав він.

На думку правозахисника, якщо знову будуть рухатися новомобілізовані – тут ще є якісь варіанти щодо того, що Україна не чіпатиме якісь території Білорусі, не буде їх обстрілювати.

Якщо все піде по повній програмі – тут навіть говорити нема про що. Ризиків дуже багато,

– наголосив Фейгін.

Адже, зауважив він, Лукашенко зараз може говорити, що його територія окупована російськими військами і зробити він нічого не може. Якщо ж самопроголошений президент Білорусі сам безпосередньо залучиться військами, то цей аргумент уже не пройде.

Правозахисник вважає, що, найімовірніше, якась операція почнеться. Для Лукашенка найоптимальнішим варіантом є просто залишатися збоку. Бо, якщо він втягнеться у війну щільніше, то нічого хорошого з того не буде.

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Чи можливий новий наступ перед Новим роком

Фейгін також прокоментував інформацію білоруської опозиції про перекидання на території країни 120 тисяч російських військових та підготовку повторного наступу ближче до Нового року.

Я думаю, до Нового року вони точно не зможуть перекинути. Це дуже багато. Їх же треба якось обмундирувати, вдягти, дати техніку,

– зазначив правозахисник.

На його думку, спробувати це росіяни можуть. Але до Нового року Україна вже може отримати набагато суттєвіші американські засоби – більше HIMARS і ракет. І, відповідно, працювати більше по живій силі. Тому малоймовірно, що окупанти чогось доб'ються.

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