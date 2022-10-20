Об этом 24 каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его мнению, если Лукашенко втянется в полномасштабную войну, то ничего хорошего для него не будет.

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Возможные последствия для Беларуси в случае наступления на Украину

Фейгин считает, что Лукашенко не пойдет на то, чтобы напрямую наступать на Украину, в частности, на Киев. Однако все же не следует исключать такую возможность.

Что касается участия белорусов – это будет чистое самоубийство,

– подчеркнул правозащитник.

Он убежден, что у этого вообще нет никаких перспектив. Ведь после случившегося в феврале и марте Украина очень сильно подготовилась.

По словам правозащитника, если белорусы ворвутся в Киевскую область, то это будет дорога в одну сторону, потому что никто никого не выпустит. И самое главное – после такого Украина начнет бомбить территорию Беларуси.

Какой самый оптимальный вариант для Лукашенко

Фейгин отметил, что возможное размещение в Беларуси ядерного оружия, чтобы стало для Украины сдерживающим фактором не атаковать ее территории, является неким фантастическим вариантом. Потому что Украина на этом основании должна согласиться не обстреливать Беларусь, из которой снова уйдут войска и с которой снова начнутся обстрелы. Хотя они не прекращались.

На мой взгляд, своими каналами Киев уже все ясно объяснил Лукашенко. И какое бы оружие ни было – ядерное не ядерное – его резиденция расположена в зоне обстрелов и будет мишенью №1. Потому что это уже игра в другие игры,

– сказал он.

По мнению правозащитника, если снова будут двигаться новомобилизованные – здесь еще есть какие-то варианты относительно того, что Украина не будет трогать какие-либо территории Беларуси, не будет их обстреливать.

Если все пойдет по полной программе – здесь даже говорить не о чем. Рисков очень много,

– подчеркнул Фейгин.

А ведь, заметил он, Лукашенко сейчас может говорить, что его территория оккупирована российскими войсками и сделать он ничего не может. Если же самопровозглашенный президент Беларуси сам напрямую привлечется войсками, то этот аргумент уже не пройдет.

Правозащитник считает, что вероятнее всего, какая-то операция начнется. Для Лукашенко самым оптимальным вариантом просто оставаться со стороны. Ибо, если он втянется в войну поплотнее, то ничего хорошего из этого не будет.

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Возможно ли новое наступление перед Новым годом

Фейгин также прокомментировал информацию белорусской оппозиции о переброске на территории страны 120 тысяч российских военных и подготовке повторного наступления ближе к Новому году.

Я думаю, к Новому году они точно не смогут перебросить. Это очень много. Их же надо как-то обмундировать, одеть, дать технику,

– отметил правозащитник.

По его мнению, попробовать это могут россияне. Но к Новому году Украина уже может получить гораздо более существенные американские средства – больше HIMARS и ракет. И, соответственно, работать больше по живой силе. Поэтому маловероятно, что оккупанты чего-то добьются.

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