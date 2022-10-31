Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко схвалив проєкт угоди з Росією про створення та функціонування таких центрів.

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Лукашенко вже підписав указ

Білорусь та Росія працюватимуть над створенням спільних навчально-бойових центрів підготовки, де тренуватимуться білоруські та російські війська.

Сьогодні, 31 жовтня, Лукашенко підписав відповідний указ. Проєкт угоди схвалили як основу для проведення переговорів.

Міністерство оборони уповноважено на проведення переговорів та підписання угоди при досягненні домовленості у межах схваленого проєкту,

– заявили у відомстві.

Чи є загроза наступу з Білорусі

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що зараз на території Білорусі перебувають близько 4 300 російських військовослужбовців. Загрози наступу зараз немає, хоч у майбутньому ситуація може змінитись.

Буданов вважає, що ситуація може швидко змінитися, коли Росія втратить Херсон. Тоді країна-агресорка зможе перекинути частину військ на північ до Білорусі.

Раніше начальник ГУР розповідав, що для наступу на Київ окупантам потрібно понад 2 тижні перекидати війська. Тож раптового вторгнення з того боку точно не буде.

Помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ Євгеній Силкін вважає, що говорити про можливість повторного наступу на Україну з боку Білорусі можна у разі посилення угрупування військ до 50 – 70 тисяч солдатів. Але зараз там немає такої кількості живої сили.

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