Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о создании и функционировании таких центров.

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Лукашенко уже подписал указ

Беларусь и Россия будут работать над созданием совместных учебно-боевых центров подготовки, где будут тренироваться белорусские и российские войска.

Сегодня, 31 октября, Лукашенко подписал соответствующий указ. Проект соглашения был одобрен как основа для проведения переговоров.

Министерство обороны уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта,

– заявили в ведомстве.

Есть ли угроза наступления из Беларуси

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что сейчас на территории Беларуси находятся около 4300 российских военнослужащих. Угрозы наступления сейчас нет, хотя в будущем ситуация может измениться.

Буданов считает, что ситуация может быстро измениться, когда Россия потеряет Херсон. Тогда страна-агрессорка сможет перебросить часть войск на север в Беларусь.

Ранее начальник ГУР рассказывал, что для наступления на Киев оккупантам нужно более 2 недель перебрасывать войска . Так что внезапного вторжения с той стороны точно не будет.

Помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин считает, что говорить о возможности повторного наступления на Украину со стороны Беларуси можно в случае усиления группировки войск до 50 – 70 тысяч солдат . Но сейчас там нет такого количества живой силы.

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