У такий спосіб Росія намагається надіслати повідомлення Заходу і представити Білорусь як усе більш залучену у війну проти України. Про це повідомили у британській розвідці сьогодні, 1 листопада.

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Росія могла перекинути до Білорусі партію "Кинджалів"

Так, зображення показали, що два літаки-перехоплювачі МіГ-31К були припарковані на білоруському аеродромі Мачулищі 17 жовтня. Поряд з ними у захисному земляному насипі зберігався великий контейнер.

Цілком ймовірно, що контейнер пов'язаний з балістичною ракетою повітряного базування AS-24 KILLJOY ("Кинджал" – 24 канал), великогабаритним боєприпасом, для перевезення якого адаптований варіант МіГ-31К,

– кажуть у розвідці.

Зазначається, що з 2018 року Росія взяла на озброєння "Кинджали", але раніше вони не використовувалися у Білорусі. Країна-агресорка іноді запускала цю зброю під час війни в Україні, але її запаси, ймовірно, дуже обмежені.

"Росія продовжує використовувати передові боєприпаси великої дальності проти цілей обмеженого оперативного значення. При дальності понад 2 000 кілометри розміщення "Кинджалів" у Білорусі дає Росії невелику додаткову перевагу з погляду ураження додаткових цілей на території України", – наголосили у розвідці.

У відомстві додали, що, ймовірно, Росія здійснила розгортання ракет в основному для того, щоб надіслати повідомлення Заходу і представити Білорусь як усе більш замішану у війні.

Росія терміново перекинула інструкторів дронів у Білорусь

Раніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що іранські інструктори дронів-камікадзе "Shahed 136" та інших модифікацій вирішили "сховатися". Тому тепер вони на території Білорусі.

За його словами, інструкторів терміново евакуювали з окупованої території України в Гомельську область Білорусі. Там вони тренують загарбників запускати дрони, якими Росія цинічно атакує нашу країну.

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