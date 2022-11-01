Таким образом, Россия пытается прислать сообщение Западу и представить Беларусь как все более вовлеченную в войну против Украины. Об этом сообщили в британской разведке сегодня, 1 ноября.

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Россия могла перебросить в Беларусь партию "Кинжалов"

Так, изображения показали, что два самолета-перехватчика МиГ-31К были припаркованы на белорусском аэродроме Мачулищи 17 октября. Рядом с ними в защитной земляной насыпи хранился большой контейнер.

По всей вероятности, контейнер связан с баллистической ракетой воздушного базирования AS-24 KILLJOY ("Кинжал" – 24 канал), крупногабаритным боеприпасом, для перевозки которого адаптирован вариант МиГ-31К,

– говорят в разведке.

С 2018 года Россия взяла на вооружение "Кинжалы", но ранее они не использовались в Беларуси. Страна-агрессорка иногда запускала это оружие во время войны в Украине, но его запасы, вероятно, очень ограничены.

"Россия продолжает использовать передовые боеприпасы большой дальности против целей ограниченного оперативного значения. При дальности свыше 2 000 километров размещение "Кинжалов" в Беларуси дает России небольшое дополнительное преимущество с точки зрения поражения дополнительных целей на территории Украины", - отметили в разведке.

В ведомстве добавили, что, вероятно, Россия осуществила развертывание ракет в основном для того, чтобы отправить сообщение Западу и представить Беларусь как все более замешанный в войне.

Россия срочно перебросила инструкторов дронов в Белоруссию

Ранее представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что иранские инструкторы дронов-камикадзе "Shahed 136" и других модификаций решили "спрятаться". Поэтому теперь они находятся на территории Беларуси.

По его словам, инструкторы были срочно эвакуированы с оккупированной территории Украины в Гомельскую область Беларуси. Там они тренируют захватчиков запускать дроны, по которым Россия цинично атакует нашу страну.

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