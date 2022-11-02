Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін під час спільної Колегії оборонних відомств обох країн, повідомляє 24 канал. Попри те, що Росія напала на Україну, а Білорусь їй у тому допомагала, Хренін говорить про якесь збереження військової безпеки своєї країни.

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За словами Хреніна, непрості часи настали не лише для Білорусі, Росії та так званої Союзної держави, а й для міжнародного миру та безпеки загалом. Згідно з кремлівською методичкою, міністр оборони, країни, яка допомагала окупантам напасти на Україну, не говорить про неспровоковане вторгнення, котре це все і спричинило.

Натомість він згадує про "безпрецедентний тиск" та якийсь гібридний вплив на Білорусь і Росію. Окрім цього, поплічник Путіна скаржиться на "необґрунтовану мілітаризацію всього східного флангу НАТО" та вдосконалення військової інфраструктури.

На суміжних територіях у рази збільшено кількість заходів оперативної та бойової підготовки Альянсу, більш того – з вуст політиків звучить войовнича риторика,
– заявив Хренін.

За його словами, попри це все, Росія та Білорусь продовжують вдосконалювати об'єднані військові системи. Тому розпочалася підготовка до проведення спільного оперативного навчання "Щит Союзу-2023", яке має стати "головним заходом спільної підготовки органів військового управління та військ у наступному році".

Метою навчань Хренін називає протидію викликам та загрозам військового характеру, спрямованим проти Союзної держави. Військово-політичне керівництво Росії та Білорусі продовжують марити тим, що на їхні країни хтось планує напад.

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