Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін під час спільної Колегії оборонних відомств обох країн, повідомляє 24 канал. Попри те, що Росія напала на Україну, а Білорусь їй у тому допомагала, Хренін говорить про якесь збереження військової безпеки своєї країни.

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Білорусь та Росія проведуть чергові навчання

За словами Хреніна, непрості часи настали не лише для Білорусі, Росії та так званої Союзної держави, а й для міжнародного миру та безпеки загалом. Згідно з кремлівською методичкою, міністр оборони, країни, яка допомагала окупантам напасти на Україну, не говорить про неспровоковане вторгнення, котре це все і спричинило.

Натомість він згадує про "безпрецедентний тиск" та якийсь гібридний вплив на Білорусь і Росію. Окрім цього, поплічник Путіна скаржиться на "необґрунтовану мілітаризацію всього східного флангу НАТО" та вдосконалення військової інфраструктури.

На суміжних територіях у рази збільшено кількість заходів оперативної та бойової підготовки Альянсу, більш того – з вуст політиків звучить войовнича риторика,

– заявив Хренін.

За його словами, попри це все, Росія та Білорусь продовжують вдосконалювати об'єднані військові системи. Тому розпочалася підготовка до проведення спільного оперативного навчання "Щит Союзу-2023", яке має стати "головним заходом спільної підготовки органів військового управління та військ у наступному році".

Метою навчань Хренін називає протидію викликам та загрозам військового характеру, спрямованим проти Союзної держави. Військово-політичне керівництво Росії та Білорусі продовжують марити тим, що на їхні країни хтось планує напад.

Коротко про ймовірність нападу з Півночі

Військовий експерт Сергій Грабський заявив, що Україна має бути готовою до можливої ескалації з Півночі. Адже Росія перекинула в Білорусь свої гіперзвукові ракети "Кинджал".

Країна-терористка досі використовує територію Білорусі як плацдарм для своїх агресивних планів. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко зазначив, що Росія вже застосовувала "Кинджали" по території України, тому виключати можливість завдання нових ударів у МВС не можуть.

Своєю чергою, речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що Кремль планує придбати в Ірану далекобійні балістичні ракети. Ймовірно, їх також розмістять на території Білорусі.

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