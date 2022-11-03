Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов. Он рассказал, какая угроза сейчас существует.

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Чем грозит совместное развертывание войск России и Беларуси

По словам Громова, в будущем существует угроза формирования группировки для непосредственной агрессии против Украины. В настоящее время на Волынском, Житомирском и Киевском направлениях ситуация стабильная. Украинские защитники не фиксируют признаки формирования наступательных группировок врага.

В то же время, ситуация вокруг образования совместной группировки войск так называемого "Союзного государства" остается неоднозначной. С одной стороны, заявления сторон свидетельствуют, что текущая задача – отвлечение внимания и непосредственное оттягивание украинских войск с востока и юга на северное направление. Однако в более отдаленной перспективе есть угроза формирования группировки, которая может быть задействована в агрессии против Украины,

– сказал Громов.

Россия перебрасывает "мобиков" в Беларусь

Громов рассказал, что сейчас происходит переброска подразделений танковой армии, в первую очередь второй мотострелковой дивизии из России вместе с техникой и только что мобилизованными. Их размещают на военных полигонах Беларуси.

В октябре было перемещено около полутора тысяч железнодорожных платформ с вооружением и военной техникой – до 200 пассажирских вагонов, более 100 грузовых вагонов с военным имуществом.

К тому же Россия продолжает использовать территорию Беларуси для нанесения ракетных ударов по Украине.

Какая самая большая опасность для Украины со стороны Беларуси

Военный эксперт Роман Свитан ранее рассказал 24 каналу, что сейчас опасность для Украины со стороны Беларуси – это авиация. Так, на аэродромах Беларуси есть авиация, которая может создать проблемы, в частности:

истребители МиГ-31 – носители "Кинжалов",

истребители Су-35 – носители ракет Х-59,

беспилотный разведчик Ту-123.

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