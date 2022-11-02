Так, чтобы реально увеличить количество войск на территории Беларуси необходимо, по меньшей мере, несколько десятков тысяч бойцов. Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан.

Достойны внимания Могли запускать и из Каспия: для чего Россия перекинула в Беларусь носители "Кинжалов"

В настоящее время российские военные в Беларуси не несут угрозы

К примеру, сейчас на правобережье Херсонской области есть 30 тысяч россиян, но они не могут даже удержать плацдарм. В то время как о наступлении и вообще не говорится.

Для того чтобы собрать более или менее боеспособное подразделение, то им (россиянам – 24 канал) нужно реально около 50 тысяч,

– объяснил военный эксперт.

По его словам, это должны быть не просто "люди с автоматами", а подготовленные бойцы, прошедшие боевое слаживание. Кроме того, Беларусь уже отдала почти всю технику. У них остались разве что стрелковая техника и машины для перевозки личного состава.

Кстати Российские "Кинжалы" и возможное наступление: в МВД оценили угрозу из Беларуси

Какая настоящая опасность от наших северных соседей

Опасность со стороны Беларуси – это авиация. Вот авиацию располагают,

– сообщил военный эксперт.

Так, на аэродромах Беларуси есть авиация, которая может создать проблемы, в частности:

истребители МиГ-31 – носители "Кинжалов";

истребители Су-35 – носители ракет Х-59;

беспилотный разведчик Ту-123.

Свитан добавил, что сухопутная составляющая, которая есть в распоряжении Беларуси, пока не повлечет за собой проблем. Кроме того, чтобы "накачать" ее нужно не одну неделю.

Полный стрим с Романом Свитаном: смотрите видео

Из Беларуси могут запускать иранские ракеты

Иран планирует поставить России ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar – это ракеты такого же класса, как российские "Искандеры". Их сложно сбивать, но с помощью систем ПВО и зенитно-ракетных комплексов вполне возможно.

Для страны-агрессорки есть смысл ввезти иранские ракеты в Беларусь и установить на северной границе с нашим государством. Таким образом, захватчики смогут доставать до определенных логистических цепочек, по которым направляется западная помощь.

Fateh-110 – имеют дальность 300 километров и Zolfaghar – 700. То есть они смогут доставать до половины территории Украины с Севера – со стороны Беларуси,

– отметил военный эксперт.

Угроза со стороны Беларуси: последние новости