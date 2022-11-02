Так, чтобы реально увеличить количество войск на территории Беларуси необходимо, по меньшей мере, несколько десятков тысяч бойцов. Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан.
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В настоящее время российские военные в Беларуси не несут угрозы
К примеру, сейчас на правобережье Херсонской области есть 30 тысяч россиян, но они не могут даже удержать плацдарм. В то время как о наступлении и вообще не говорится.
Для того чтобы собрать более или менее боеспособное подразделение, то им (россиянам – 24 канал) нужно реально около 50 тысяч,
– объяснил военный эксперт.
По его словам, это должны быть не просто "люди с автоматами", а подготовленные бойцы, прошедшие боевое слаживание. Кроме того, Беларусь уже отдала почти всю технику. У них остались разве что стрелковая техника и машины для перевозки личного состава.
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Какая настоящая опасность от наших северных соседей
Опасность со стороны Беларуси – это авиация. Вот авиацию располагают,
– сообщил военный эксперт.
Так, на аэродромах Беларуси есть авиация, которая может создать проблемы, в частности:
- истребители МиГ-31 – носители "Кинжалов";
- истребители Су-35 – носители ракет Х-59;
- беспилотный разведчик Ту-123.
Свитан добавил, что сухопутная составляющая, которая есть в распоряжении Беларуси, пока не повлечет за собой проблем. Кроме того, чтобы "накачать" ее нужно не одну неделю.
Полный стрим с Романом Свитаном: смотрите видео
Из Беларуси могут запускать иранские ракеты
Иран планирует поставить России ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar – это ракеты такого же класса, как российские "Искандеры". Их сложно сбивать, но с помощью систем ПВО и зенитно-ракетных комплексов вполне возможно.
Для страны-агрессорки есть смысл ввезти иранские ракеты в Беларусь и установить на северной границе с нашим государством. Таким образом, захватчики смогут доставать до определенных логистических цепочек, по которым направляется западная помощь.
Fateh-110 – имеют дальность 300 километров и Zolfaghar – 700. То есть они смогут доставать до половины территории Украины с Севера – со стороны Беларуси,
– отметил военный эксперт.
Угроза со стороны Беларуси: последние новости
- Россия с начала полномасштабного вторжения в наше государство использует территорию Беларуси в своих целях. Так, на аэродроме в Мачулищах расположена российская военная техника . В частности, сверхзвуковые истребители и ракетные контейнеры.
- Военный эксперт Сергей Грабский подчеркнул, что Украина должна быть готова к возможной эскалации именно с Севера. Россия перекинула в Беларусь свои гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Наши защитники учитывают возможную угрозу Северного направления и осуществляют соответствующую подготовку.
- Российский оппозиционный политик Марк Фейгин считает, что вражеские российские или российско-белорусские войска могут снова зайти в Украину с Севера. Однако в этот раз они, вероятно, пойдут не на Киев, понимая бессодержательность этого, а на Львов – для того, чтобы перерезать пути поставки вооружения из Польши в Украину.