Так, щоб реально збільшити кількість військ на території Білорусі необхідно щонайменше кілька десятків тисяч бійців. Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.
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Наразі російські військові в Білорусі не несуть загрози
Наприклад, зараз на правобережжі Херсонщини є 30 тисяч росіян, але вони не можуть навіть утримати плацдарм. Тоді як про наступ і взагалі не мовиться.
Для того, щоб зібрати більш-менш боєздатний підрозділ, то їм (росіянам – 24 канал) треба реально близько 50 тисяч,
– пояснив військовий експерт.
За його словами, це мають бути не просто "люди з автоматами", а підготовлені бійці, які пройшли бойове злагодження. Крім того, Білорусь вже віддала майже всю техніку. У них лишилися хіба стрілецька техніка та машини для перевезення особового складу.
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Яка справжня небезпека від наших північних сусідів
Небезпека зі сторони Білорусі – це авіація. От авіацію мають у своєму розпорядженні,
– повідомив військовий експерт.
Так, на аеродромах Білорусі є авіація, яка може нам створити проблеми, зокрема:
- винищувачі МіГ-31 – носії "Кинджалів";
- винищувачі Су-35 – носії ракет Х-59;
- безпілотний розвідник Ту-123.
Світан додав, що сухопутна складова, яка є у розпорядженні Білорусі, наразі не спричинить для нас проблем. Крім того, щоб "накачати" її треба не один тиждень.
Повний стрім з Романом Світаном: дивіться відео
З Білорусі можуть запускати іранські ракети
Іран планує поставити Росії ракети класу "земля-земля" Fateh-110 та Zolfaghar – це ракети такого ж класу як російські "Іскандери". Їх складно збивати, але за допомогою систем ППО та зенітно-ракетних комплексів цілком можливо.
Для країни-агресорки є сенс завезти іранські ракети до Білорусі та встановити на північному кордоні з нашою державою. У такий спосіб загарбники зможуть діставати до певних логістичних ланцюжків, якими прямує західна допомога.
Fateh-110 – мають дальність 300 кілометрів і Zolfaghar – 700. Тобто вони зможуть діставати до половини території України з Півночі – з боку Білорусі,
– зазначив військовий експерт.
Загроза з боку Білорусі: останні новини
- Росія з початку повномасштабного вторгнення до нашої держави використовує територію Білорусі у своїх цілях. Так, на аеродромі в Мачулищах розташована російська військова техніка. Зокрема, надзвукові винищувачі та ракетні контейнери.
- Військовий експерт Сергій Грабський наголосив, що Україна має бути готовою до можливої ескалації саме з Півночі. Росія перекинула в Білорусь свої гіперзвукові ракети "Кинджал". Наші захисники враховують можливу загрозу з Північного напрямку та здійснюють відповідну підготовку.
- Російський опозиційний політик Марк Фейгін вважає, що ворожі російські чи російсько-білоруські війська можуть знову зайти в Україну з Півночі. Однак цього разу вони, ймовірно, підуть не на Київ, розуміючи беззмістовність цього, а на Львів – для того, щоб перерізати шляхи постачання озброєння з Польщі в Україну.