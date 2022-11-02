Так, щоб реально збільшити кількість військ на території Білорусі необхідно щонайменше кілька десятків тисяч бійців. Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Наразі російські військові в Білорусі не несуть загрози

Наприклад, зараз на правобережжі Херсонщини є 30 тисяч росіян, але вони не можуть навіть утримати плацдарм. Тоді як про наступ і взагалі не мовиться.

Для того, щоб зібрати більш-менш боєздатний підрозділ, то їм (росіянам – 24 канал) треба реально близько 50 тисяч,

– пояснив військовий експерт.

За його словами, це мають бути не просто "люди з автоматами", а підготовлені бійці, які пройшли бойове злагодження. Крім того, Білорусь вже віддала майже всю техніку. У них лишилися хіба стрілецька техніка та машини для перевезення особового складу.

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Яка справжня небезпека від наших північних сусідів

Небезпека зі сторони Білорусі – це авіація. От авіацію мають у своєму розпорядженні,

– повідомив військовий експерт.

Так, на аеродромах Білорусі є авіація, яка може нам створити проблеми, зокрема:

винищувачі МіГ-31 – носії "Кинджалів";

винищувачі Су-35 – носії ракет Х-59;

безпілотний розвідник Ту-123.

Світан додав, що сухопутна складова, яка є у розпорядженні Білорусі, наразі не спричинить для нас проблем. Крім того, щоб "накачати" її треба не один тиждень.

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З Білорусі можуть запускати іранські ракети

Іран планує поставити Росії ракети класу "земля-земля" Fateh-110 та Zolfaghar – це ракети такого ж класу як російські "Іскандери". Їх складно збивати, але за допомогою систем ППО та зенітно-ракетних комплексів цілком можливо.

Для країни-агресорки є сенс завезти іранські ракети до Білорусі та встановити на північному кордоні з нашою державою. У такий спосіб загарбники зможуть діставати до певних логістичних ланцюжків, якими прямує західна допомога.

Fateh-110 – мають дальність 300 кілометрів і Zolfaghar – 700. Тобто вони зможуть діставати до половини території України з Півночі – з боку Білорусі,

– зазначив військовий експерт.

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