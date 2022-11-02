Навіщо Росія перекинула Міг-31К у Білорусь

Про це 24 каналу розказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, такими діями Росія демонструє, що на території Білорусі розміщена саме така їхня авіація із саме таким озброєнням, а звідти вона теоретично може бути використана як проти України, так і проти умовного Лондона.

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Коваленко пояснив, що російська влада постійно намагається продемонструвати країнам Заходу чи країнам НАТО те, що вона, наприклад, готова до застосування тактичної ядерної зброї, використання "брудної бомби" чи реалізації сценарію катастрофи на якомусь важливому об'єкті, такому, як Запорізька атомна електростанція. І хоч для всього цього росіяни використовують завуальовані фрази, ці натяки зрозумілі. Тож і перебазування "Мігів" разом із "Кинджалами" – це також елемент такого тиску як на Україну, так і на наших міжнародних партнерів.

Оглядач зауважив, що відколи МіГ-31 з'явилися на білоруському аеродрому, росіяни те і роблять, що по кілька разів на день підіймають ці літаки у повітря, вони беруть курс у напрямку України, і по всій Україні спрацьовує повітряна тривога. Тобто це – постійний морально-психологічний тиск. Окупанти імітують завдання ударів саме Х-47М "Кинджалами" чи підготовку до цього, а з іншого боку – не можна виключати, що в якийсь із разів вони таки вдарять цими "Кинджалами".

"Кинджали" для Росії – на вагу діамантів

Коваленко підкреслив, що "Кинджали" – це саме ті сучасні російські ракети, які Росія зараз зовсім не може виробляти через санкції. Річ у тім, що серед їхніх складових – більше ніж 130 найменувань мікроелектронних елементів іноземного походження.

Тож наразі країна-агресорка повністю зупинила виробництво цих ракет, а загальна кількість, яка ще є у них на складах – це приблизно 30 одиниць.

Тому ця ракета – навіть не на вагу золота, а на вагу діамантів фактично,

– наголосив Коваленко.

Чи можна збити "Кинджал"

Особлива небезпека ракет Х-47М полягає у тому, що можливість їх збити існує лише тоді, коли вони заходять на ціль. Під час того, як "Кинджал" перебуває у загальній фазі свого польоту, збити його нашими комплексами ППО фактично неможливо.

"Коли вона заходить на ціль, вона зменшує швидкість, і саме в цей момент, якщо комплекси протиповітряної оборони є в радіусі дії цього об’єкту, є ймовірність того, що її можна буде знищити", – підсумував Коваленко.

Олександр Коваленко про перекидання Міг-31К та ракет "Кинджал" на територію Білорусі: дивіться відео

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