Впрочем, для белорусов это, наконец, возможность увидеть, что Россия оккупирует их страну и использует ее для нападения на Украину. Такое мнение 24 каналу озвучил военный обозреватель Денис Попович.
Достойно внимания Россия снова попытается зайти с Севера, – Фейгин спрогнозировал направление и результат
Лукашенко демонстрирует Путину свое участие в войне
Он отметил, что в настоящее время переброс кадыровцев и самолетов-носителей комплекса "Кинжал" в Беларусь больше похоже на демонстрацию того, что страна участвует в войне против Украины. Вероятно, режим самопровозглашенного президента разрешил демонстрацию.
Все это делается для того, чтобы максимально оттянуть тот момент, когда Лукашенко заставят отдать приказ относительно сухопутного вторжения в Украину,
– объяснил военный обозреватель.
По его словам, самопровозглашенный президент Беларуси пытается любой ценой оттянуть этот момент. Кроме того, несмотря на все эти демонстративные мероприятия, изменений на украинско-белорусской границе не происходит.
Попович прокомментировал переброс кадыровцев в Беларусь: смотрите видео
Россия могла перебросить в Беларусь партию "Кинжалов"
В разведке Великобритании заявили, что страна-агрессор могла перебросить на территорию республики партию ракет "Кинжал". Так, изображения показали, что два самолета-перехватчика МиГ-31К были припаркованы на белорусском аэродроме Мачулищи 17 октября. Рядом с ними в защитной земляной насыпи хранился большой контейнер.
По всей вероятности, контейнер связан с баллистической ракетой воздушного базирования AS-24 KILLJOY ("Кинжал" – 24 канал), крупногабаритным боеприпасом, для перевозки которого адаптирован вариант МиГ-31К,
– заявили в британской разведке.
Беларусь принимает участие в войне против Украины: последние новости
- 31 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о создании совместных с Россией учебно-боевых центров подготовки для военных. Проект соглашения был одобрен как основа для проведения переговоров.
- Россия решила перебросить инструкторов дронов-камикадзе с оккупированной территории Украины в Беларусь. Инструкторов отправили в пограничную с Украиной область в Беларуси.
- По данным белорусской мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", в течение 7 месяцев режим Лукашенко передал России более 65 тысяч тонн боеприпасов.
- Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что сейчас на территории Беларуси находятся около 4 300 российских военнослужащих. Угрозы наступления сейчас нет, хотя в будущем ситуация может измениться.