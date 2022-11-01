Впрочем, для белорусов это, наконец, возможность увидеть, что Россия оккупирует их страну и использует ее для нападения на Украину. Такое мнение 24 каналу озвучил военный обозреватель Денис Попович.

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Лукашенко демонстрирует Путину свое участие в войне

Он отметил, что в настоящее время переброс кадыровцев и самолетов-носителей комплекса "Кинжал" в Беларусь больше похоже на демонстрацию того, что страна участвует в войне против Украины. Вероятно, режим самопровозглашенного президента разрешил демонстрацию.

Все это делается для того, чтобы максимально оттянуть тот момент, когда Лукашенко заставят отдать приказ относительно сухопутного вторжения в Украину,

– объяснил военный обозреватель.

По его словам, самопровозглашенный президент Беларуси пытается любой ценой оттянуть этот момент. Кроме того, несмотря на все эти демонстративные мероприятия, изменений на украинско-белорусской границе не происходит.

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Россия могла перебросить в Беларусь партию "Кинжалов"

В разведке Великобритании заявили, что страна-агрессор могла перебросить на территорию республики партию ракет "Кинжал". Так, изображения показали, что два самолета-перехватчика МиГ-31К были припаркованы на белорусском аэродроме Мачулищи 17 октября. Рядом с ними в защитной земляной насыпи хранился большой контейнер.

По всей вероятности, контейнер связан с баллистической ракетой воздушного базирования AS-24 KILLJOY ("Кинжал" – 24 канал), крупногабаритным боеприпасом, для перевозки которого адаптирован вариант МиГ-31К,

– заявили в британской разведке.

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