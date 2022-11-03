Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов. Він розповів, яка загроза наразі існує.

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Чим загрожує спільне розгортання військ Росії та Білорусі

За словами Громова, у майбутньому існує загроза формування угруповування для безпосередньої агресії проти України. Нині на Волинському, Житомирському і Київських напрямках ситуація стабільна. Українські захисники не фіксують ознак формування наступальних угруповань ворога.

Водночас ситуація навколо утворення спільного угруповування військ так званої "Союзної держави" залишається неоднозначною. З одного боку, заяви сторін свідчать, що поточним завданням є відволікання уваги та безпосереднє відтягування українських військ зі сходу та півдня на північний напрям. Проте, у більш віддаленій перспективі є загроза формування угруповування, що може бути задіяне в агресії проти України,

– сказав Громов.

Росія перекидає "мобіків" у Білорусь

Громов розповів, що нині відбувається перекидання підрозділів танкової армії, в першу чергу другої мотострілецької дивізії з Росії разом з технікою та щойно мобілізованими. Їх розміщують на військових полігонах Білорусі.

Протягом жовтня було переміщено близько півтори тисячі залізничних платформ з озброєнням та військовою технікою – до 200 пасажирських вагонів, понад 100 вантажних вагонів з військовим майном.

До того ж Росія продовжує використовувати територію Білорусі для завдання ракетних ударів по Україні.

Яка найбільша небезпека для України з боку Білорусі

Військовий експерт Роман Світан раніше розповів 24 каналу, що нині небезпека для України зі сторони Білорусі – це авіація. Так, на аеродромах Білорусі є авіація, яка може нам створити проблеми, зокрема:

винищувачі МіГ-31 – носії "Кинджалів",

винищувачі Су-35 – носії ракет Х-59,

безпілотний розвідник Ту-123.

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