Вранці 21 вересня президент росії оголосив про часткову мобілізацію. Нове гарматне м'ясо від путіна вже потрохи відправляється на загибель в Україну.

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Який вигляд мають "висококваліфіковані" російські солдати

У мережі почали з'являтись ролики, на яких видно, як "новомобілізованих бійців" проводжають на війну. З перших кадрів зрозуміло, що путінські солдати не охоче сідають в автобус, який відправить їх на концерт до кобзона. Трагічності видовищу додає ще й сумна мелодія одинокої дудки, яка звучить на фоні проводів.

Окупанти залазять в автобус під сумну мелодію: дивіться відео з відкритих джерел

Очевидно, путін не вважає, що його солдати є людьми, тому й навіть не намагається створити для них адекватні умови побуту. Інколи загарбникам доводиться спати у військкоматах просто на підлозі, чекаючи своєї черги на відправлення.

Мобілізовані солдати сплять на підлозі в нелюдських умовах: дивіться відео з відкритих джерел

Окрім того, зрозуміло, що "друга армія світу" має також інший титул – "найсиніша армія світу". На одному з роликів чутно, як російський солдат без жодного "тверезого слова" говорить, що не розуміє, що відбувається.

Все, їдемо, х*й зрозумій, куди все їдемо, еб**ь його до рота,

– прокоментував свою мобілізацію загарбник.



П'яний солдат нецензурною лексикою коментує свою мобілізацію / Скрин з відео з відкритих джерел

Зрозуміло, що ніхто не хоче їхати на війну, розуміючи, що він там загине. Окупантам нічого не залишається, як напиватися перед поїздкою.

Бійці "другої армії світу"/ Скрини з відео з відкритих джерел

Коли "якісне гарматне м'ясо" прибуде в Україну

Раніше у Генштабі заявляли, коли "новомобілізовані" бійці прибудуть на фронт. На думку Олексія Громова, часткова мобілізація відбуватиметься у два етапи, загалом призвуть 300 тисяч бійців. Перший етап орієнтовно триватиме 1-1,5 місяця.

Наразі відомо з телеграм-каналу речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука, що:

Один з улусів Якутії вже відправляє воювати 50 мобілізованих.

Цілі автобуси назбирали в Магадані – у Благовіщенську гарматне м'ясо на фронт відправляють з похоронною музикою.

У Бурятії повістки вручають навіть тим, хто не підпадає під критерії часткової мобілізації.

Варте уваги – у росії населення обурюється через мобілізацію: дивіться відео