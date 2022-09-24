Утром 21 сентября президент россии объявил о частичной мобилизации. Новое пушечное мясо от путина уже постепенно отправляется на гибель в Украину.

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Как выглядят "высококвалифицированные" российские солдаты

В сети начали появляться ролики, на которых видно, как "новомобилизованных бойцов" провожают на войну. Из первых кадров ясно, что путинские солдаты неохотно садятся в автобус, который отправит их на концерт кобзона. Трагичность зрелищу добавляет еще и грустная мелодия одинокой дудки, звучащая на фоне проводов.

Оккупанты залезают в автобус под грустную мелодию: смотрите видео из открытых источников

Очевидно, путин не считает, что его солдаты являются людьми, поэтому даже не пытается создать для них адекватные условия быта. Иногда захватчикам приходится спать в военкоматах прямо на полу, ожидая своей очереди отправления.

Мобилизированные солдаты спят на полу в бесчеловечных условиях: смотрите видео из открытых источников

Кроме того, понятно, что "вторая армия мира" имеет также другой титул – "самая синая армия мира". На одном из роликов слышно, как русский солдат без всякого "трезвого слова" говорит, что не понимает, что происходит.

Все, едем, х*й пойми, куда все едем, еб**ь его в рот,

– прокомментировал свою мобилизацию захватчик.



Пьяный солдат нецензурной лексикой комментирует свою мобилизацию / Скрин из видео из открытых источников

Разумеется, никто не хочет ехать на войну, понимая, что он там погибнет. Оккупантам ничего не остается, как напиваться перед поездкой.

Бойцы "второй армии мира" / Скрины из видео из открытых источников

Когда "качественное пушечное мясо" прибудет в Украину

Ранее в Генштабе заявляли, когда "новомобилизованные" бойцы прибудут на фронт. По мнению Алексея Громова, частичная мобилизация будет происходить в два этапа, в общей сложности призовут 300 тысяч бойцов. Первый этап ориентировочно продлится 1-1,5 месяца.

Из телеграмм-канала представителя Одесской военной администрации Сергея Братчука известно:

Один из улусов Якутии уже отправляет воевать 50 мобилизованных.

Целые автобусы собрали в Магадане – в Благовещенске пушечное мясо на фронт отправляют с похоронной музыкой.

В Бурятии повестки вручают даже тем, кто не подпадает под критерии частичной мобилизации.

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