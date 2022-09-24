Утром 21 сентября президент россии объявил о частичной мобилизации. Новое пушечное мясо от путина уже постепенно отправляется на гибель в Украину.
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Как выглядят "высококвалифицированные" российские солдаты
В сети начали появляться ролики, на которых видно, как "новомобилизованных бойцов" провожают на войну. Из первых кадров ясно, что путинские солдаты неохотно садятся в автобус, который отправит их на концерт кобзона. Трагичность зрелищу добавляет еще и грустная мелодия одинокой дудки, звучащая на фоне проводов.
Оккупанты залезают в автобус под грустную мелодию: смотрите видео из открытых источников
Очевидно, путин не считает, что его солдаты являются людьми, поэтому даже не пытается создать для них адекватные условия быта. Иногда захватчикам приходится спать в военкоматах прямо на полу, ожидая своей очереди отправления.
Мобилизированные солдаты спят на полу в бесчеловечных условиях: смотрите видео из открытых источников
Кроме того, понятно, что "вторая армия мира" имеет также другой титул – "самая синая армия мира". На одном из роликов слышно, как русский солдат без всякого "трезвого слова" говорит, что не понимает, что происходит.
Все, едем, х*й пойми, куда все едем, еб**ь его в рот,
– прокомментировал свою мобилизацию захватчик.
Пьяный солдат нецензурной лексикой комментирует свою мобилизацию / Скрин из видео из открытых источников
Разумеется, никто не хочет ехать на войну, понимая, что он там погибнет. Оккупантам ничего не остается, как напиваться перед поездкой.
Бойцы "второй армии мира" / Скрины из видео из открытых источников
Когда "качественное пушечное мясо" прибудет в Украину
Ранее в Генштабе заявляли, когда "новомобилизованные" бойцы прибудут на фронт. По мнению Алексея Громова, частичная мобилизация будет происходить в два этапа, в общей сложности призовут 300 тысяч бойцов. Первый этап ориентировочно продлится 1-1,5 месяца.
Из телеграмм-канала представителя Одесской военной администрации Сергея Братчука известно:
- Один из улусов Якутии уже отправляет воевать 50 мобилизованных.
- Целые автобусы собрали в Магадане – в Благовещенске пушечное мясо на фронт отправляют с похоронной музыкой.
- В Бурятии повестки вручают даже тем, кто не подпадает под критерии частичной мобилизации.
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