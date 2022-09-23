На своєму брифінгу представник Генштабу Олексій Громов заявив, що кремль відчуває загрозу для свого режиму, тому оголосив про часткову мобілізацію. Окрім того, він зазначив, до чого Україні слід підготуватись.

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Як і коли відбуватиметься часткова мобілізація в росії

За словами Громова, путін не може досягти потрібних цілей у війні проти України. Також росії важко приховувати соціально-економічні проблеми, спричинені санкціями. Власне, через це розпочався призов.

Відомо, що кремль планує мобілізувати близько 300 тисяч солдатів. Представник Генштабу зазначив, що призов відбуватиметься у 2 етапи, хоча може бути більше.

Під час першого етапу ворог планує доукомплектувати до повного штату свої військові частини на фронті. Можливо, також частину мобілізованих відправлять у прикордонні служби та служби безпеки росії. Орієнтовна тривалість першого етапу – місяць-півтора.

Під час другого етапу противник створюватиме військові формування оперативного та тактичного рівня. Це будуть підрозділи ракетних військ та артилерії.

Очевидно, що категорії осіб, що підлягають мобілізації – різні, але кількісно найбільше мобілізовуватимуть сержантів, рядовий склад, а також молодших офіцерів. Громов зазначив, що найбільше втрат у загарбників саме в останній категорії.

Окрім того, важливо, що в держави-терористки є дефіцит фахівців певних спеціальностей. Їхня підготовка потребуватиме багато часу. Тому й формуватимуть переважно загальні військові частини ракетних військ та артилерії.

Президент росії оголосив мобілізацію, але боявся її

Нагадаємо, військовий оглядач Іван Яковина аналізував, чому путін оголосив призов. За його словами, насправді лідер росії боявся мобілізації, бо вона засвідчує проблеми його армії на фронті, проте у нього не було іншого вибору.

Також військовий експерт Юрій Федоров прокоментував часткову мобілізацію в росії. На його думку, на це рішення президента держави-терористки міг вплинути саміт Шанхайської організації співробітництва, де путіна принизили.

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