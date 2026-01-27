Владімір Путін під час численних виступів полюбляє розповідати байки про те, що "Захід намагається нав'язати світу гомосексуальні цінності". Мовляв, якщо не відстоювати скрепні стосунки між чоловіком та жінкою, не влаштовувати хрестові походи проти ЛГБТ, невідомі зловмисники примушуватимуть російське населення до життя в одностатевих шлюбах.

Чи варто казати, що левова частина кремлівських еліт, а також величезна кількість простих росіян поділяє ненависть до гомосексуальних стосунків лише на словах. Не дарма ж існує багато чуток і розслідувань про любов самого російського президента до хлопчиків, і про розповсюдженість одностатевих контактів серед всіляких топполітиків, церковних діячів та цілих генералів. Втім, серед звичайних солдатів, строковиків та офіцерів нижчого складу гомосексуальність є нормою, з якою хоч і намагаються боротися, але викоренити ніяк не можуть.

Представники 256 Кібер Штурмової Дивізії передали редакції 24 Каналу доступ до соціальних мереж молодшого сержанта Андрія Бикова, який служить заступником командира взводу першої мотострілецької роти 135 полку, що входить до 58 загальновійськової армії Росії. Паралельно з участю у бойових діях окупант є активним учасником локальної спільноти, в якій загарбники домовляються про зустрічі для сексу прямо на передовій. Про те, як влаштовані мережі для інтимних зустрічей росіян у бліндажах, читайте у матеріалі.

Гомофобія як декорація: що насправді відбувається в армії Росії

На жаль, у прифронтових містах та селах воєнні злочинці регулярно ґвалтують місцевих жінок та неповнолітніх та/або користуються послугами повій. Втім, ближче до кілзони, де зустріти цивільних практично неможливо, окупантам доводиться скидати сексуальну напругу в інший спосіб – за допомогою так званого окопного тіндера.

Згідно з офіційною статистикою, частка ЛГБТ-людей у світі становить 5 – 7% від населення. Якщо взяти до уваги 1,5 мільйона як орієнтовну цифру особового складу у російській армії, то можна легко порахувати, що гомосексуалів серед окупантів близько 100 тисяч осіб. Враховуючи психологічний тиск війни окупантів, а також їх тривале перебування у кілзоні, де знайти партнерку неможливо, показник тих, хто справляє сексуальні потреби з товаришами по зброї може бути значно вищим.

Принаймні про це свідчать численні приватні листування російських солдатів з різних ділянок фронту. Окупаційний контингент масово використовує месенджери не лише для спілкування та координації військових дій, але й для пошуку доступних до статевих контактів. І як би путінський режим не вів запеклу боротьбу проти "пропаганди Заходу", не визнавав ЛГБТ-рух екстремістським, явище гомосексуальності серед загарбників настільки поширене, що його неможливо подолати. Солдатів не лякає навіть той факт, що за викриття їх карають розстрілом або відправкою на штурм.



За одностатеві зв'язки у російській армії одне покарання – смерть / Скриншот з листування загарбників

Таємні групи, постійний страх і регулярні зустрічі. Як працює окопний тіндер?

Фахівці з 256 Кібер Штурмової Дивізії зафіксували понад 100 приватних груп російських солдатів-гомосексуалів у месенджерах Telegram та Whatsapp. Практично кожна з них діє за одним принципом: адміністратор додає користувачів, які пишуть про бажання знайти собі пару, діляться координатами та організовують зустрічі. У випадку з молодшим сержантом Андрієм Биковим (за даними Manticore, має паспорт 1218/726624, виданий 3 травня 2018 року УМВС Росії по Астраханській області), йдеться про групу під назвою "Барбосы".



Нора глибока (с) / Скриншот з листування окупантів

Щочетверга адміністратор пабліка створює нову групу, щоб зменшити ризики бути викритими командуванням.



ЛГБТ-окупанти бояться викриття, оскільки за одностатевий секс в армії Росії відправляють "на м'ясо" / Скриншот із листування загарбників

При цьому кількість "активістів" протягом кількох місяців спостережень постійно збільшувалася. Здебільшого за рахунок поповнення підрозділів ворога особовим складом та переведення військових з одного підрозділу до іншого. Станом на кінець січня 2026, група налічує 63 особи і складається виключно з тих росіян, що воюють на конкретній ділянці Запорізькому напрямку.



Новим "барбосам" завжди раді / Скриншот з листування окупантів

У групових чатах російські військові не діляться ані фотографіями, ані іншим контентом – усе "цікаве" відбувається в особистому листуванні.



Головне – не палитися / Скриншот з групи російських військових

У переписці з одним із коханців молодший сержант Биков (змінив нікнейм на Lis для конспірації, – 24 Канал) радо розповідає про свої потаємні бажання.



Вони боролися з гомосексуалізмом / Скриншот з листування окупантів

І в усьому діалозі нема ані натяку на ті традиційні цінності, носіями яких, за версією путінської пропаганди, нібито є росіяни.



Спілкування Бикова з коханцем нагадує сценарій фільму для дорослих / Скриншот з приватного листування молодшого сержанта армії Росії

Серед оголених фото, якими наповнений чат, практично нема ані розповідей про стан справ, ані якихось побутових обговорень.



Вони точно воюють з ЛГБТ? / Скриншот з переписки молодшого сержанта армії Росії

То ж якщо хоча б на секунду повірити кремлівським наративам про російські духовні "скрєпи", можна навіть задуматися, а чи дійсно 28-річний окупант є типовим представником народонаселення своєї країни.



Фото військового квитка Бикова / Надане 256 Кібер Штурмовою Дивізією

Втім, варто лише поглянути на його не оголені фото, як одразу зникають будь-які сумніви.



З іконою на лобі і брудними думками у голові живе в бліндажі окупант-Биков / Фото з соцмереж молодшого сержанта російської армії

Так і виглядає типовий російський вбивця: вторгнувся до чужої держави зі зброєю, засуджує ЛГБТ лише на словах, а насправді – сам є прихильником одностатевих зв'язків. Проте думає, що іконка на лобі врятує його від покарання за всі гріхи.

Офіцери також долучаються до окопних традицій

Зрештою, саме з таких Бикових і складається не лише окупаційний контингент Кремля, але й уся сучасна Росія, де культ смерті возвеличений у максимум, де мир – це війна, а окупація чужих територій вважається звільненням.

За даними 256 Кібер Штурмової Дивізії, крім звичайних солдатів своєрідний окопний тіндер існує і серед офіцерів російського контингенту. Принаймні точно можна стверджувати, що деякі молодші лейтенанти, капітани та навіть полковники 19 мотострілецького полку та 58 загальновійськової армії перебувають у нестатутних відносинах. Ба більше, подекуди командування використовує зґвалтування бійців як "мотивацію" до взірцевої служби. При цьому ніякої відповідальності за подібні вчинки ніхто з офіцерів не несе. Адже у "скрєпній" армії Кремля, фактично легалізовані і так звані "обнулення", і загороджувальні загони, і сексуальне насильство відносно солдатів.

Зовсім не дивно, що групи типу "Барбосы" є для окупантів не лише способом задовільнити фізіологічні потреби, а ще й банально виговоритися та забутися в обіймах такого ж самого вбивці. Подалі від кровожерливих командирів, які заганяють тисячі людей на забій заради кількох квадратних метрів української землі. То ж, зрозуміло, що побороти "скрєпну" традицію окопного тіндера офіційна Москва ніяк не зможе. Проте і не буде терпіти це явище, що не вкладається у наративи пропаганди про боротьбу з гомосексуальними стосунками серед армії та населення Росії загалом.