Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Впрочем, эта ситуация может оказаться угрожающей, если численность военнослужащих значительно увеличится. На сегодняшний день, официально количество российских военных составляет до 5 тысяч.
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Он отметил, что украинская разведка оценивает перспективу создания группировки на середину зимы – в январе-феврале.
Угрозу она будет представлять, если ее численность составит от 50 тысяч военнослужащих и более,
– считает Жданов.
Тогда это может стать для нас проблемой – в плане угрозы попытки повторного вторжения с территории Беларуси в Украину.
По словам эксперта, россияне сейчас занимаются вопросами подготовки материальной базы для расположения и приема остальных военнослужащих и техники.
"Как говорят в армии, это рабочая команда, которая готовит палаточный городок, полевые лагеря, парковую зону и остальные материальные меры", – отметил Олег Жданов.
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Ситуация на границе Беларуси: важно
- На полигонах в Беларуси появилось несколько палаточных городков, в которых живут русские военнослужащие. Всего оккупанты расположили 150 палаток и возле них около 200 единиц военной техники.
- В Генштабе заявили, что на фоне совместного развертывания войск России и Беларуси усиливается угроза наступления в Украину со стороны Беларуси. Но для формирования ударной группировки и ее подготовки требуется 2 – 3 месяца.
- Мобилизированные россияне, переброшенные в Беларусь, травят белорусских военных. Также среди военнослужащих распространяется вспышка различных заболеваний.