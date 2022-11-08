Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Впрочем, эта ситуация может оказаться угрожающей, если численность военнослужащих значительно увеличится. На сегодняшний день, официально количество российских военных составляет до 5 тысяч.

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Он отметил, что украинская разведка оценивает перспективу создания группировки на середину зимы – в январе-феврале.

Угрозу она будет представлять, если ее численность составит от 50 тысяч военнослужащих и более,

– считает Жданов.

Тогда это может стать для нас проблемой – в плане угрозы попытки повторного вторжения с территории Беларуси в Украину.

По словам эксперта, россияне сейчас занимаются вопросами подготовки материальной базы для расположения и приема остальных военнослужащих и техники.

"Как говорят в армии, это рабочая команда, которая готовит палаточный городок, полевые лагеря, парковую зону и остальные материальные меры", – отметил Олег Жданов.

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