Окрім російських літаків МіГ-31К та контейнерів, де можуть зберігати ракети "Кинджал", у Білорусі з'явилися намети з російськими військовими.

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Де розмістилися окупанти

Велику кількість військових наметів та техніки видно на 230 загальновійськовому полігоні Обуз-Лісновському під Барановичами, що у Брестській області. За даними журналістів, військові та техніка почали прибувати на полігон від 16 жовтня. Супутникові знімки Planet Labs зробили 31 жовтня.

На знімку можна побачити два наметові містечка. Розміри більшого – 150×220 метрів, що більше ніж 2 футбольних поля. Поруч є менше наметове, розміром 90×90 метрів.

Загалом окупанти доставили на полігон щонайменше 150 наметів. Біля них близько 200 одиниць військової техніки, переважно вантажівки. На північ від табору розмістили польовий шпиталь розміром з футбольне поле – 100 на 80 метрів.

У північній частині навчального центру є щонайменше 40 наметів загальною площею 100 на 60 метрів.

Ще один наметовий табір розміром 50 на 160 метрів, де не менше 35 військових наметів, розклали на військовому полігоні Репища під Осиповичами (Могилівська область). Поруч розташована стоянка для техніки (150 на 150 метрів), а на ній вантажівки та кілька машин, схожих на гаубиці.

Наметові містечка та військова техніка у Білорусі:

Скільки білорусам потрібно готуватися до ймовірного наступу

Помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ Євгеній Силкін вважає, що говорити про можливість повторного наступу на Україну з боку Білорусі можна у випадку посилення угрупування їхніх військ до 50 – 70 тисяч солдатів. Зараз там немає такої кількості живої сили.

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У Генштабі вважають, що наступ з Білорусі може відбуватися не раніше ніж через 2 – 3 місяці. Тим часом командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський переконаний, що якщо це і відбудеться, то для ворога такі дії закінчаться ганебною поразкою.

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