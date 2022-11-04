Як повідомляють білоруські ЗМІ, запитання стосувалися того, про що зараз мріє "глава" білоруської держави та чи відправлятиме в Україну білоруських військових, пише 24 канал.
Читайте також У Білорусі заявили, що перехопили український дрон, який "шпигував"
Цинічна відповідь Лукашенка
Лукашенко сказав, що "хоче, аби всі жили в мирі". Він закликав працювати і спокійно жити, запевняючи, що згодом все стане на свої місця.
Найголовніша моя мрія – щоб не було війни,
– заявив Лукашенко.
Відповідь "президента" звучить особливо цинічно, зважаючи на ситуацію в Україні. Адже Росія використовує територію Білорусі для ракетної атаки нашої держави. Він також нагадав про свій заклик, щоб кожен займався своєю справою заради "загального блага".
Лукашенко заявив, що не збирається відправляти в Україну військових
Самопроголошений лідер країни запевняє, що він вже "тисячу двісті разів казав", що не збирається посилати в Україну своїх військовослужбовців.
Лукашенко також прокоментував роль білорусів у війні в Україні. Він сказав, що "білорусам в Україні робити нічого". І нібито посилати воювати туди людей немає потреби.
Яку політику впроваджує Лукашенко проти України
- Білоруські силовики жорстко затримали чоловіка просто посеред вулиці. Чоловіка обвинуватили у тому, що під час прямих ефірів у TikTok він публічно підтримував Україну та її армію у війні, яку розв'язала Росія.
- Росія з початку повномасштабного вторгнення до нашої держави використовує територію Білорусі у своїх цілях. Так, на аеродромі в Мачулищах розташована російська військова техніка. Зокрема, надзвукові винищувачі та ракетні контейнери.
- Військовий експерт Сергій Грабський заявив, що Україна має бути готовою до можливої ескалації з Півночі. Адже Росія перекинула в Білорусь свої гіперзвукові ракети "Кинджал".
- Заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов наголосив, що наразі наші бійці не фіксують ознак формування наступальних угруповань ворога. Відомо, що цей процес вимагає підготовки військовослужбовців й займає певний час. Як стверджує Громов, це бути не раніше ніж через 2 – 3 місяці.
Варте уваги – Марк Фейгін про перспективи наступу з боку Білорусі: дивіться відео