Білоруські прикордонники заявили, що безпілотник, який вони начебто перехопили, "запускався з української сторони". Про це, за їх словами, "свідчать дані картки пам'яті".

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Що видно на записі

Білоруські прикордонники опублікували відео з "українського дрона". Крім того, вони вигадали, що "перехоплений безпілотник" використовували "воєнізовані українські підрозділи на кордоні з Білоруссю".

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Росія перекидає до Білорусі техніку: що відомо

Військовий експерт Сергій Грабський заявив, що Україна має бути готовою до можливої ескалації з Півночі. Адже Росія перекинула в Білорусь свої гіперзвукові ракети "Кинджал".

За даними розвідки Великої Британії, Росія могла перекинути на територію Білорусі цілу партію ракет "Кинджал". Наші партнери вважають, що у такий спосіб Росія намагається надіслати повідомлення Заходу та показати Білорусь як все більш залучену у війну.

Росія з початку повномасштабного вторгнення до нашої держави використовує територію Білорусі у своїх цілях. Так, на аеродромі в Мачулищах розташована російська військова техніка. Зокрема, надзвукові винищувачі та ракетні контейнери.

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