Білоруські прикордонники заявили, що безпілотник, який вони начебто перехопили, "запускався з української сторони". Про це, за їх словами, "свідчать дані картки пам'яті".

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Що видно на записі

Білоруські прикордонники опублікували відео з "українського дрона". Крім того, вони вигадали, що "перехоплений безпілотник" використовували "воєнізовані українські підрозділи на кордоні з Білоруссю".

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