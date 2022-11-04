За інформацією правозахисної організації, місцевого жителя затримали у Могильові. Сталося це просто на вулиці неподалік одного з магазинів міста.

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Як покарали чоловіка

Могилівця Андрія Кирпиченка затримали співробітники спецпідрозділу МВС і могилівський ОМОН. Чоловіка обвинуватили у тому, що під час прямих ефірів у TikTok він публічно підтримував Україну та її армію у війні, яку розв'язала Росія.

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Силовики не придумали нічого кращого, ніж змусити чоловіка сказати в а-ля "кадирівському" відео про те, що він тепер підтримує російську армію та змусили співати пісню про День Перемоги.

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