У мережі уже активно обговорюють таке тестування та іронізують, що Лукашенко привчає білорусів до сирен.

Увага Спільне розгортання військ Росії та Білорусі: чим це загрожує Україні

Як близько Гомель до України

Гомель розташований всього за 10 кілометрів до кордону з Україною. Гомельський аеропорт з початку війни фактично перетворився на військовий об'єкт, який використовується Росією для агресії проти України.

Очевидно, що він наразі повністю перейшов під контроль росіян.

В Гомелі лунає повітряна тривога: відео

Лікарні Гомеля приймали та приймають російських солдат, які отримали поранення на війні.

У Гомелі уже бувало й "Бавовнятко". 11 серпня вибухи стались біля аеродрому "Зябрівка", що власне розташований під Гомелем.

Білорусь бере участь у війні проти України: останні новини

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