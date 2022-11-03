У мережі уже активно обговорюють таке тестування та іронізують, що Лукашенко привчає білорусів до сирен.
Увага Спільне розгортання військ Росії та Білорусі: чим це загрожує Україні
Як близько Гомель до України
Гомель розташований всього за 10 кілометрів до кордону з Україною. Гомельський аеропорт з початку війни фактично перетворився на військовий об'єкт, який використовується Росією для агресії проти України.
Очевидно, що він наразі повністю перейшов під контроль росіян.
В Гомелі лунає повітряна тривога: відео
Лікарні Гомеля приймали та приймають російських солдат, які отримали поранення на війні.
У Гомелі уже бувало й "Бавовнятко". 11 серпня вибухи стались біля аеродрому "Зябрівка", що власне розташований під Гомелем.
Білорусь бере участь у війні проти України: останні новини
- Військовий експерт Сергій Грабський наголосив, що Україна має бути готовою до можливої ескалації саме з Півночі. Росія перекинула в Білорусь свої гіперзвукові ракети "Кинджал". Україна враховує можливу загрозу та здійснює відповідну підготовку.
- Водночас наголосимо, що Росія з перших днів війни використовує Білорусь як плацдарм для атак. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко зазначив, що Росія вже застосовувала "Кинджали" по території України, тому виключати можливість завдання нових ударів у МВС не можуть.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що Росія планує придбати в Ірану далекобійні балістичні ракети. Ймовірно, країна-агресорка розмістить їх на території Білорусі.
Більше про це – навіщо Путін перекидає до Білорусі ракети "Кинджал": дивитись відео