У мережі уже активно обговорюють таке тестування та іронізують, що Лукашенко привчає білорусів до сирен.

Увага Спільне розгортання військ Росії та Білорусі: чим це загрожує Україні

Як близько Гомель до України

Гомель розташований всього за 10 кілометрів до кордону з Україною. Гомельський аеропорт з початку війни фактично перетворився на військовий об'єкт, який використовується Росією для агресії проти України.

Очевидно, що він наразі повністю перейшов під контроль росіян.

В Гомелі лунає повітряна тривога: відео

Лікарні Гомеля приймали та приймають російських солдат, які отримали поранення на війні.

У Гомелі уже бувало й "Бавовнятко". 11 серпня вибухи стались біля аеродрому "Зябрівка", що власне розташований під Гомелем.

Зверніть увагу! Білорусь може готувати провокації, у яких захоче звинуватити Україну. Ворог зможе використати це для початку нового вторгнення з території Білорусі. Так, у зверненні-відповіді білоруських силовиків – українським військовим, вони цинічно брехали, що не хочуть воювати проти України і зроблять це лише з метою "відповіді на провокації". Мовляв, "провокувати їх не варто". Україна жодного разу не відповіла Білорусі у відповідь на російські атаки з території країни. Хоча з Білорусі в Україну прилетіли вже тисячі ракет.

Білорусь бере участь у війні проти України: останні новини

Військовий експерт Сергій Грабський наголосив, що Україна має бути готовою до можливої ескалації саме з Півночі. Росія перекинула в Білорусь свої гіперзвукові ракети "Кинджал". Україна враховує можливу загрозу та здійснює відповідну підготовку.

Водночас наголосимо, що Росія з перших днів війни використовує Білорусь як плацдарм для атак. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко зазначив, що Росія вже застосовувала "Кинджали" по території України, тому виключати можливість завдання нових ударів у МВС не можуть.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що Росія планує придбати в Ірану далекобійні балістичні ракети. Ймовірно, країна-агресорка розмістить їх на території Білорусі.

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