В сети уже активно обсуждают такое тестирование и иронизируют, что Лукашенко приучает белорусов к сиренам.

Внимание Совместное развертывание войск России и Беларуси: чем это грозит Украине

Как близко Гомель к Украине

Гомель расположен всего в 10 километрах от границы с Украиной. Гомельский аэропорт с начала войны фактически превратился в военный объект, используемый Россией для агрессии против Украины.

Очевидно, что он полностью перешел под контроль россиян.

В Гомеле звучит воздушная тревога: видео

Больницы Гомеля принимали и принимают российских солдат, получивших ранения на войне.

В Гомеле уже бывал и "Хлопок". 11 августа взрывы произошли у аэродрома "Зябровка", который расположен под Гомелем.

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