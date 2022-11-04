Белорусские пограничники заявили, что беспилотник, который они якобы перехватили, "запускался с украинской стороны". Об этом, по их словам, "свидетельствуют данные карты памяти".

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Что видно на записи

Белорусские пограничники опубликовали видео с "украинского дрона". Кроме того, они придумали, что "перехваченный беспилотник" использовали "военизированные украинские подразделения на границе с Беларусью".

Пограничники в Беларуси посадили украинского "шпиона": смотрите видео

Россия перекидывает в Беларусь технику: что известно

Военный эксперт Сергей Грабский заявил, что Украина должна быть готова к возможной эскалации с Севера. Ведь Россия перекинула в Беларусь свои гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

По данным разведки Великобритании, Россия могла перебросить на территорию Беларуси целую партию ракет "Кинжал". Наши партнеры считают, что таким образом Россия пытается послать сообщение Западу и показать Беларусь как все более вовлеченную в войну.

Россия с начала полномасштабного вторжения в наше государство использует территорию Беларуси в своих целях. Так, на аэродроме в Мачулищах расположена российская военная техника. В частности, сверхзвуковые истребители и ракетные контейнеры.

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