Белорусские пограничники заявили, что беспилотник, который они якобы перехватили, "запускался с украинской стороны". Об этом, по их словам, "свидетельствуют данные карты памяти".

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Что видно на записи

Белорусские пограничники опубликовали видео с "украинского дрона". Кроме того, они придумали, что "перехваченный беспилотник" использовали "военизированные украинские подразделения на границе с Беларусью".

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