Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко. Он также объяснил, что именно поэтому часть мобилизованных направлена в Беларусь, где задействованы белорусские полигоны и военные.
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С другой стороны, по словам Латушко, нельзя обойти и стратегическую цель, которую избрал Кремль – у Путина также есть цель уничтожить Беларусь.
Больше об угрозах по направлению к Беларуси: смотрите видео
Российский диктатор хочет уничтожить Украину, но это у него не получится.
Одним из факторов, который поможет Путину в поглощении Беларуси – формирование союзных войск. В том случае, когда белорусские и российские военные смешаны, мы можем говорить, что стратегическая цель россиян достигнута,
– добавляет Павел Латушко.
Что известно о белорусской угрозе
- Политический эксперт Александр Антонюк рассказал, что стратегически наступление из Беларуси ни на что не повлияет, создаст лишь дополнительные трудности.
- Дмитрий Синченко, глава ОО "Ассоциации Политических наук", говорит, что Лукашенко до сих пор открыто не вступил в войну с Украиной не потому, что он "не отважился", а потому, что он просто не может это сделать.
- Внештатный советник Офиса Президента Алексей Арестович также отметил, что непосредственной опасности наземных действий из Беларуси сейчас нет.
- Помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин сообщал, какие есть предпосылки для наступления россиян со стороны Беларуси. По его словам, повторное нападение возможно только в том случае, если оккупантам удастся собрать около 50-70 тысяч военных. Однако сейчас для них это невыполнимая задача.