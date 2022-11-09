В настоящее время самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет удержать так называемую видимость независимости. Об этом заявил в интервью 24 каналу бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес.

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Вступит ли Беларусь в войну

По словам Ходжеса, Беларусь не вступит в войну, потому что они не смогут ничего сделать.

10 батальонных тактических групп, которые они имеют, намного хуже российских, которые украинцы успешно уничтожали. Возможно, Россия попытается открыть новый фронт из Беларуси с помощью собственных сил. Но опять же, это будут мобилизованные силы, а не ветераны,

– отметил генерал.

Ходжес не уверен, что из Беларуси может прийти какая-нибудь серьезная угроза. Он считает, что Лукашенко делает то, что должен, чтобы удержать некую видимость независимости.

"Я верю, что он знает – если пошлет свои войска на войну с Украиной, то внутри самой Беларуси начнется восстание. Я не думаю, что у белорусов есть хотя бы какое-то желание сражаться против Украины", – сказал генерал.

Ходжес отметил, что из Беларуси и дальше будут запускать ракеты и дроны, но наземного наступления не будет.

Тем более, вы его сразу увидите. За ситуацией следует не только украинская разведка, но и американская и британская. Если они начнут стягивать силы, то это не станет сюрпризом. Я думаю, что нападение очень маловероятно,

– подчеркнул Ходжес.

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