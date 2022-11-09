Нині самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче утримати так звану видимість незалежності. Про це заявив в інтерв’ю 24 каналу колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес.
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Чи вступить Білорусь у війну
За словами Ходжеса, Білорусь не вступить у війну, бо вони не зможуть нічого зробити.
10 батальйонних тактичних груп, які вони мають, є набагато гіршими від російських, які українці успішно знищували. Можливо, Росія спробує відкрити новий фронт з Білорусі за допомогою власних сил. Але знову ж таки, це будуть мобілізовані сили, а не ветерани,
– зазначив генерал.
Ходжес не впевнений, що з Білорусі може прийти якась серйозна загроза. Він вважає, що Лукашенко робить те, що має, щоб утримати якусь видимість незалежності.
"Я вірю, що він знає – якщо пошле свої війська на війну з Україною, то всередині самої Білорусі почнеться повстання. Я не думаю, що білоруси мають хоча б якесь бажання битися проти України", – сказав генерал.
Ходжес зауважив, що з Білорусі і надалі будуть запускати ракети та дрони, але наземного наступу не буде.
Тим більше ви його одразу побачите. За ситуацією слідкує не лише українська розвідка, але й американська та британська. Якщо вони почнуть стягувати сили, то це не стане сюрпризом. Я думаю, що напад дуже маловірогідний,
– підкреслив Ходжес.
Інші прогнози стосовно наступу Білорусі
- Політичний експерт Олександр Антонюк розповів, що стратегічно наступ з Білорусі ні на що не впливатиме, створить лише додаткові труднощі.
- Дмитро Сінченко, голова ГО "Асоціації Політичних наук", говорить, що Лукашенко досі відкрито не вступив у війну з Україною не тому, що він "не наважився", а тому, що він просто не може це зробити.
- Позаштатний радник Офісу Президента Олексій Арестович також зазначив, що безпосередньої небезпеки наземних дій із Білорусі зараз немає.
- Помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ Євгеній Силкін повідомляв, які є передумови для наступу росіян з боку Білорусі. За його словами, повторний напад можливий лише у тому разі, якщо окупантам вдасться зібрати близько 50 – 70 тисяч військових. Однак наразі для них це є неможливим завдання.
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