Нині самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче утримати так звану видимість незалежності. Про це заявив в інтерв’ю 24 каналу колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес.

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Чи вступить Білорусь у війну

За словами Ходжеса, Білорусь не вступить у війну, бо вони не зможуть нічого зробити.

10 батальйонних тактичних груп, які вони мають, є набагато гіршими від російських, які українці успішно знищували. Можливо, Росія спробує відкрити новий фронт з Білорусі за допомогою власних сил. Але знову ж таки, це будуть мобілізовані сили, а не ветерани,

– зазначив генерал.

Ходжес не впевнений, що з Білорусі може прийти якась серйозна загроза. Він вважає, що Лукашенко робить те, що має, щоб утримати якусь видимість незалежності.

"Я вірю, що він знає – якщо пошле свої війська на війну з Україною, то всередині самої Білорусі почнеться повстання. Я не думаю, що білоруси мають хоча б якесь бажання битися проти України", – сказав генерал.

Ходжес зауважив, що з Білорусі і надалі будуть запускати ракети та дрони, але наземного наступу не буде.

Тим більше ви його одразу побачите. За ситуацією слідкує не лише українська розвідка, але й американська та британська. Якщо вони почнуть стягувати сили, то це не стане сюрпризом. Я думаю, що напад дуже маловірогідний,

– підкреслив Ходжес.

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